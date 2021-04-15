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Факти / Культура
Марія Степанюк |

В антикварному магазині Брюсселя знайшли вкрадену давньоримську статую

Римська статуя, що відноситься до I століття до нашої ери, була знайдена майже через десять років після викрадення. Скульптуру вкрали з археологічних розкопок у Римі.

Викрадена римська статуя

Два італійські офіцери наштовхнулися на скульптуру без голови в антикварному магазині у Бельгії.

Вони почали шукати у базі даних викрадених артефактів та з’ясували, що статуя Togatus вважається офіційно зниклою з 2011 року. Скульптура коштує близько €100 млн ($120 млн).

Ці італійські офіцери працюють у відділі старожитностей військової поліції карабінерів, а з початку 2021 року перебувають у Брюсселі у межах окремого розслідування.

Одного вечора після роботи вони попрямували до міського району Саблон, що славиться своїми антикварними магазини і наштовхнулися там на мармурову фігуру.

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Слідство підтвердило, що статую викрали з ділянки Villa Marini Dettina на околиці Риму у листопаді 2011 року. Бельгійська влада вилучила статую та повернула її до Італії.

статуя Togatus

Фото: Міністерство культури Італії

Прокуратура Рима відкрила справу проти італійського торговця з іспанським псевдонімом за отримання викрадених товарів та незаконний вивіз статуї.

Крадіжка картин Галса та Ван Гога

Поліція Нідерландів заарештувала підозрюваного у двох окремих випадках крадіжок картин нідерландських художників Вінсента Ван Гога та Франса Галса з музеїв, що були закриті через пандемію коронавірусу.

Підозрюваним у викраденні картин виявився 58-річний чоловік.

Джерело: ВВС

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