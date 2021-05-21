Велика реставрація: МКІП оголосило перелік проектів, що реалізують у 2021

В Україні стартує проект Велика реставрація, в межах якого відреставрують об’єкти культури.

Міністерство культури та інформаційної політики України опублікувало перелік проектів, що підлягають реставрації, консервації або ремонту у 2021 році у межах президентської програми Велике будівництво.

У 2021 році це стосується культурних пам’яток у Києві, Львові, на Прикарпатті, Буковині, Черкащині, Тернопільщині та Чернігівщині.

Всього у списку міститься 22 об’єкти, що були рекомендовані експертами.

У межах проекту різні види робіт проведуть: у Національному заповіднику Києво-Печерська лавра, Національному заповіднику Давній Галич, Державному історико-архітектурному заповіднику Хотинська Фортеця, Національному художньому музеї України, Національному заповіднику Софія Київська, Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського, Львівській національній галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького, Шевченківському національному заповіднику, Національному академічному українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької, Національному історико-культурному заповіднику Качанівка та Національному заповіднику Замки Тернопілля.

Читайте Велике будівництво Зеленського збереже Хортицю від пожеж і перетворить на туристичний магніт

Наразі МКІП працює над внесенням змін до законодавства, що дасть можливість взяти участь у другому відборі проектів в рамках програми Велика реставрація об’єктам комунальної форми власності. Оголошення про початок другого відбору буде опубліковано на офіційному веб-сайті МКІП.

У межах Великої реставрації президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні планується відновити 150 об’єктів культурної спадщини. Також українці оцінили Велике будівництво як найбільш вдалу ініціативу президента.