Наприкінці травня в Україну зі Швеції прибуде картина XVIII століття під назвою Свята Варвара.

Найімовірніше, автор полотна – іспанець, проте наразі точно не відомо. Цю картину Україні подарував професор Сальгренської медичної академії Гетеборзького університету Торе Хальстрем, який володів нею з 1994 року.

Громадянин Швеції вирішив це зробити через те, що у соборі Святого Володимира у столиці зберігають мощі святої великомучениці варвари.

Картину передадуть до Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, який розташований у Києві.

Це має символічне значення, оскільки Варвара Ханенко шанувала свою покровительку – святу Варвару, а також колекціонувала художні твори з її портретом.

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Рукопис Ейнштейна

Рукописний лист легендарного фізика Альберта Ейнштейна з формулою еквівалентності маси та енергії (E = mc²) продали на аукціоні за понад $1,2 млн.

За словами фахівців, у світі всього відомо лише про чотири збережені рукописи Ейнштейна. Саме цей лист він написав у 1946 році у відповідь на запит іншого фізика.