Найбільша у світі платформа електронної комерції Amazon купує кінокомпанію Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за $8,45 млрд. MGM – одна з найвідоміших кіностудій Голлівуду.

Продаж надасть потоковому сервісу Amazon Prime Video доступ до величезного каталогу контенту MGM.

– Справжня фінансова цінність цієї угоди – це скарбниця інтелектуальної власності у великому каталозі, який ми плануємо переосмислити та розробити разом з талановитою командою MGM, – заявив старший віце-президент Amazon Prime Майк Гопкінс.

Угода збільшить каталог Amazon Prime приблизно на 4 тис. фільмів, включно з франшизою про Джеймса Бонда, а також дозволить показати 17 тис. епізодів серіалів, знятих MGM.

В Amazon також заявили, що допоможуть MGM зберегти яскраву спадщину, відкривши каталог класичних фільмів студії ширшому колу глядачів (у стрімінгового сервісу Amazon Prime понад 200 млн передплатників), а також пообіцяли підтримувати її в основному виді діяльності – створенні якісних фільмів та серіалів.

Це придбання стане другим за величиною для Amazon після того, як у 2017 році компанія купила елітну продуктову мережу Whole Foods Market за $13,7 млрд.

Угоду між Amazon і MGM уклали через кілька тижнів після того, як телекомунікаційний гігант AT&T погодився на угоду на суму $43 млрд щодо об’єднання свого підрозділу WarnerMedia з Discovery для створення нового потокового сервісу для перегляду фільмів і серіалів.

Статки глави Amazon

У лютому засновник Amazon Джефф Безос обійшов засновника космічної компанії SpaceX і гендиректора Tesla Ілона Маска в списку найбагатших людей у світі.

Статки Безоса зараз оцінюються приблизно в $191 млрд.

Джерело: ВВС