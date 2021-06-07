Відомо ім’я акторки, яка зіграє Жінку-Павука у Навколо всесвіту 2

До акторського складу анімаційного фільму Людина-павук: Навколо всесвіту 2 приєдналася актриса Ісса Рей. Вона зіграє Джесіку Дрю і її Супергеройське альтер-его, Жінку-Павука.

Ісса Рей стала першим поповненням акторського складу фільму. Раніше у фільмі Навколо всесвіту 2 було лише два підтверджених актора: Шамейк Мур і Хейлі Стайнфельд, які зіграють Майлза Моралеса і Гвен Стейсі.

Жодної іІнформації про сюжет анімаційного фільму поки немає. Однак відомо, що історія буде розвиватися навколо Майлса Моралеса, який виявляє, що набуває ті ж властивості, що і Людина-павук.

Спочатку це його приголомшує, але незабаром він гідно проявляє себе. Він стає повноцінною Людиною-павуком і на нього чекають нові випробування.

Прем’єра фільму Людина-павук: Навколо всесвіту 2 запланована на 7 жовтня 2022 року.

Зірка фільмів Нова Людина-павук та Інферно Ірфан Кхан помер 29 квітня у лікарні в Мумбаї. Йому було 53 роки.