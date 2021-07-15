На шести ділянках будівництва траси Дніпро – Решетилівка фахівці Дніпровської археологічної експедиції проводять дослідження поселень. 30 археологів досліджують одразу декілька археологічних епох.

На місці траси, що будують за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво, виявили знахідки епохи кіммерійського періоду, мідної доби, доби бронзи та раннього середньовіччя.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Дніпропетровської області.

– Працюють щоденно. Аби не відриватися від справи та не втрачати час, живуть поруч – у власноруч спорудженому наметовому таборі, – розповіли у відомстві.

Наразі в роботі два об’єкти: споруда XVIII століття та поселення домонгольського періоду. Серед знахідок археологи виявили давні стріли, кераміку, уламки амфор, знаряддя праці, прикраси тощо.

На місці майбутньої решетилівської траси розкопали знахідки кількох епох / 2 фотографии

В Укравтодорі додають, що дослідження культурного шару допоможуть дізнатися багато цікавого про історію нашого краю.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд по всій Україні.