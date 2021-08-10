Україну на 59-ій Венеціанській бієнале представить проект галереї The Naked Room – ФОТО

На 59-ій Венеціанській бієнале Українське сучасне мистецтво представлятиме галерея The Naked Room.

The Naked Room покаже мистецький проект Фонтан виснаження. Висока вода, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

У МКІП зазначили, що цей мистецький проект було обрано за результатами рейтингового голосування.

Художником проекту Фонтан виснаження. Висока вода є Павло Маков, він виступає і автором ідеї, яка з’явилась в нього ще в 1995 році.

До кураторської групи також увійшли: Лізавета Герман, Марія Ланько та Борис Філоненко.

Проект представляє нам декілька мідних воронок, які вмонтовані у стіну і функціонують як фонтан.

Маков живе та працює у Харкові, де у 1990-х роках зупинили свою роботу практично всі міські фонтани.

Саме тому художній проект так і не був реалізований повноцінно, із використанням потоків води.

У цій виставці фонтан символізує виснаження на культурному, економічному і політичному рівнях.

Що таке La Biennale di Venezia

Виставка Венеціанська бієналє є однією з найвизначніших у світі. Її проводять два непарні роки у Венеції.

В її рамках також відбувається Венеціанський кінофестиваль та Венеціанський фестиваль архітектури.

Фото: МКІП, birdinflight.com