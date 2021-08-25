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Факти / Культура
Абрамова Юлія |

Ірландець знайшов у повіті 800-річну кольчугу – артефакт назвали дивовижним відкриттям

Ірландець знайшов у повіті 800-річну кольчугу – артефакт назвали дивовижним відкриттям

Житель Ірландії випадково натрапив у власному сараї на кольчугу часів норманського вторгнення на острів у 1172 році.

Невідомо скільки кольчуга пролежала в сараї. Напередодні оприлюднення інформації про артефакт господар сходив на виставку Нормандці, що влаштували під час Тижня національної спадщини. Він побачив там копії старовинної зброї.

Ірландець знайшов у повіті 800-річну кольчугу – артефакт назвали дивовижним відкриттям

Побачивши копію кольчуги на виставці, чоловік заявив про знахідку у власному повіті.

За словами власника, артефакт був викопаний в районі місцевих боліт.

Генеральний директор центру Бартл Д’Арсі оцінив стан кольчуги і зв’язався з Національним музеєм Ірландії, щоб отримати дозвіл для початку процесу реставрації предмета.

Дослідник датував артефакт 1172 роком, коли нормандці прибули в Лонгфорд, що пов’язано з історією лорда Річарда Де Туіта — верховного судді Ірландії.

Ірландець знайшов у повіті 800-річну кольчугу – артефакт назвали дивовижним відкриттям

Вчені музею назвал знахідку абсолютно дивовижним відкриттям.

– Ми повністю вражені. І це повністю пов’язано з тим, що ми робимо тут, в нашому центрі, — зберігаємо нормандську історію і спадщину, — сказали дослідники.

Лицарські обладунки кінця Х століття пов’язані з історією Річарда Де Туїта та будівництвом дерев’яного каркасного замку на мотті в 1199 році.

Виявити кольчугу в такому хорошому стані та непошкодженою вдається рідко.

– Просто не віриться, що у нас тепер є оригінальна річ 1172 року, – дивуються вчені.

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Джерело: Rte

Фото: Depositphotos

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