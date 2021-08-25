Ірландець знайшов у повіті 800-річну кольчугу – артефакт назвали дивовижним відкриттям

Житель Ірландії випадково натрапив у власному сараї на кольчугу часів норманського вторгнення на острів у 1172 році.

Невідомо скільки кольчуга пролежала в сараї. Напередодні оприлюднення інформації про артефакт господар сходив на виставку Нормандці, що влаштували під час Тижня національної спадщини. Він побачив там копії старовинної зброї.

Побачивши копію кольчуги на виставці, чоловік заявив про знахідку у власному повіті.

За словами власника, артефакт був викопаний в районі місцевих боліт.

Генеральний директор центру Бартл Д’Арсі оцінив стан кольчуги і зв’язався з Національним музеєм Ірландії, щоб отримати дозвіл для початку процесу реставрації предмета.

Дослідник датував артефакт 1172 роком, коли нормандці прибули в Лонгфорд, що пов’язано з історією лорда Річарда Де Туіта — верховного судді Ірландії.

Вчені музею назвал знахідку абсолютно дивовижним відкриттям.

– Ми повністю вражені. І це повністю пов’язано з тим, що ми робимо тут, в нашому центрі, — зберігаємо нормандську історію і спадщину, — сказали дослідники.

Лицарські обладунки кінця Х століття пов’язані з історією Річарда Де Туїта та будівництвом дерев’яного каркасного замку на мотті в 1199 році.

Виявити кольчугу в такому хорошому стані та непошкодженою вдається рідко.

– Просто не віриться, що у нас тепер є оригінальна річ 1172 року, – дивуються вчені.

Джерело: Rte