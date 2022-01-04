У Львівській області археологи виявили нові надзвичайні знахідки часів Римської імперії. Зокрема, фрагменти двох скляних кубків не мають аналогів в Україні.

За даними Львівської ОДА, предмети знайшли поблизу села Карів. Серед них є два унікальні археологічні об’єкти: поховання з предметами для обряду всередині та заглиблену споруду, призначення якої зараз є загадкою для науковців.

– Крім людських решток, археологи знайшли фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає. Також уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини дерев’яної скриньки, оббитої бронзовими пластинками з декоративними цвяшками, та половину жетона з білого пастового скла, які використовували для римських настільних ігор, – зазначила директорка Департаменту архітектури та розвитку містобудування Олена Василько.

Науковці вважають, що на місці розкопок поховали багатого чоловіка. Про це свідчать знайдені коштовні предмети часів Римської імперії, які датують початком III століття нашої ери.

У 2017 році археологи почали досліджувати околиці села Карів у Львівській області, коли місцеві краєзнавці випадково знайшли давній меч та інші вироби з металу.

Науковці дійшли до висновку, що це – давній могильник германських племен, якого не мало бути на цій території.

Джерело: Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА

Фото: Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА