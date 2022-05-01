Влада Маріуполя та керівники музеїв у місті не хотіли евакуювати експозиції, поки була така можливість.

Про це заявив Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

Він повідомив, що влада діє за протоколом у питаннях збереження культурних цінностей. Подібна робота була проведена, де це було можливо, однак це не стосується міст, які були швидко захоплені.

– У тих місцях, де проходило швидке захоплення, таких як Чернігів або Херсонська область, це зробити було практично неможливо з першого дня. Хоча деякі розмови відносно Маріуполя у нас були напередодні з керівниками міста і цих музеїв. На жаль, нам не вдалося переконати їх відносно евакуації, – сказав Олександр Ткаченко.

Міністр Ткаченко додав, що у нього є питання до директорки муніципального музею, яка “так хоробро віддавала цінності для вивезення з Маріуполя”.

Напередодні Запорізька ОВА повідомляла, що окупанти у Мелітополі захопили Міський краєзнавчий музей, де зберігалося скіфське золото IV століття до нашої ери.