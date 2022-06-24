Червень, 24 в 15:09

У Музеї історії України презентували незаконну колекцію старожитностей, вилучену правоохоронцями в ході обшуків у колишнього народного депутата.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

– Це велика колекція, яка містить старовинну зброю та предмети озброєння, прикраси та деталі одягу, керамічний, металевий та скляний посуд. Усі вони належать до різних археологічних культур та охоплюють територію всієї України. В ході обшуків правоохоронці вилучили 6 066 предметів, – написав він.

За словами Ткаченка, величезна кількість, характер та вік артефактів свідчать про тисячолітню історію України та Європи.

Зараз дивляться

– Велика кількість предметів є унікальними та мають виняткове культурне, наукове та мистецьке значення. Вони не представлені в жодному музеї України. Серед вилучених предметів виявлено візантійський меч ІХ ст. Один з вилучених предметів є стародруком і належить до бібліотечного фонду України. Ніхто не має права наживатись на тому, що належить Україні, – додав міністр культури України.

Своєю чергою генпрокурорка Ірина Венедіктова зауважила, що представлені предмети є доказами в кримінальному провадженні щодо незаконної діяльності народного депутата України 3-4 скликань, колишнього голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших осіб, пов’язаних з фінансуванням так званої ДНР.

За її словами, частина колекції, імовірно, викрадена з музеїв тимчасово окупованого Криму, а ціна колекції попередньо – кілька мільйонів доларів США.