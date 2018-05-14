Хто сказав, що пляж призначений тільки для ледачого лежання у шезлонгу? Факти ICTV розкажуть, як зайнятися сексом на м’якому піску, отримавши екстрим і новизну відчуттів.

Секс на пляжі – це дуже романтично, незвичайно та приємно. Подібний екстрим приваблює своєю доступністю. Все, що вам необхідно – доїхати до пляжу та віддатися пристрасті.

Однак існує чимало факторів, які можуть зіпсувати сміливу фантазію.

Якщо не хочете потрапити в об’єктиви фотокамер, йдіть на пляж з самого ранку або пізно ввечері. У такий час буде значно менше людей, тому шанси усамітнитися набагато вищі.

Добре, якщо чоловік здогадається взяти з собою на пляж пляшку шампанського та келихи. Це допоможе зняти напруження і розслабитися.

Візьміть із собою велику підстилку.

Це зробить секс більш комфортним і убезпечить від проникнення піску в інтимні місця.

Якщо йдете на гальковий пляж, краще взяти надувний матрац.

Врахуйте, що потрапляння буквально декількох піщинок в інтимні місця можуть принести серйозні неприємності та навіть призвести до травмування.

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Швидше за все, ввечері та вночі на пляжі буде повно комарів і комах. Розпорошіть навколо “любовного гніздечка” якийсь засіб проти комарів.

Тільки не переборщіть, щоб самим не задихнутися в цьому ароматі.

Влітку ночами буває досить прохолодно, тому краще захопити з собою теплі речі.

Якщо ваше розпалене тіло обдує вітерець, наступний тиждень можна провести в ліжку з градусником і ліками.

Мріяли зайнятися сексом у воді? Чудовий привід спробувати!

Щоправда статевий акт у морі краще не починати, а продовжувати: вода швидко змиває природну змазку в жінок.

Також врахуйте, що для такого сексу годиться тільки солона вода – у прісній влітку живе багато бактерій і вірусів.

Не робіть у воді різких рухів, щоб уникнути мікротравм, а також утримайтеся від алкоголю.

Якщо ви перебуваєте за кордоном, слід заздалегідь ознайомитися із секс-законами конкретної країни. Вирішити питання виховною бесідою вийде не скрізь.

Любовні втіхи на пляжі можуть обернутися серйозним штрафом, арештом або депортацією. Факти ICTV уже писали про 7 найабсудніших секс-законів у світі.