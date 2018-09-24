Comic Con Ukraine 2018: це не конвенція, а свято

Цими вихідними у Києві пройшла перша конвенція Comic Con Ukraine, яка створена для фанатів коміксів, відеоігор, косплею та інших проявів гік-культури. Факти ICTV вже побували на події та готові розповісти вам про це неймовірне свято та його зіркових гостей.

Неймовірний масштаб

Перше, що зустрічало гостей конвенції – це довжелезні черги на вхід, початок яких я не міг побачити, хоч й прийшов за 30 хвилин до офіційного відкриття. Хоча всіх заохочували купувати квитки заздалегідь та роздруковувати їх, аби черги проходили скоріше, велика кількість людей все одно стояла у чергах до каси.

Comic Con Ukraine проходив на території Арт-заводу Платформа, тому в організаторів була можливість розгорнути велику кількість приміщень із різноманітними стендами та лавками. Тут були й фанати зоряних війн, які привезли неймовірні мініатюри з фільму, стенди з різноманітних фільмів та відеоігор (Трансформери, Веном, Detroit: Become Human), та велика кількість атрибутів на будь-який смак: від коміксів до м’яких іграшок.

Крім великих тематичних залів, були присутні й кілька сцен, проте найбільшу увагу привертала музикальна сцена, на якій щогодини виступав новий гурт та головна сцена, на якій увесь час радували фанатів косплею, цьогорічних зіркових гостей та музики у жанрі K-pop. Побувати на всіх заходах, які пропонували організатори конвенції, було просто нереально. Людей на фестивалі було дуже багато. На всій території, навіть попри її великий масштаб, часто важко було знайти місце, аби нормально пройти, не говорячи вже й про те, щоб присісти. Подія дійсно привернула увагу фанатів зі всієї України.

Проте перше враження було не дуже приємне. Здавалося, що крім масштабів, організаторам не вдалося вловити той дух світових Comic Con, за який їх й полюбляють. Але після відкриття головної сцени, я зрозумів наскільки сильно помилявся.

Це справжнє свято

Почалося відкриття головної сцени з хвилини мовчання на честь воїна, який загинув у той день у зоні ООС. Після цього на сцені почалося справжнє свято. До українського ведучого одразу приєднався блогер з Латвії, автор This is Хорошо Стас Давидов, який 2 дні допомагав у проведенні подій на головній сцені. Досить дивним стало те, що Давидов не дратував своєю присутністю, а навпаки робив подію більш легкою для сприйняття.

Першим заходом став конкурс косплею, який почався з представлення суддів, які досить відомі у цій сфері. Після чого одразу перейшли до представлення конкурсантів. Не можу навіть уявити скільки часу та коштів пішло на деякі костюми. Майже кожен учасник викликав шквал оплесків у присутніх. До речі, сидячих місць біля головної сцени майже не було. Там розмістили тільки кілька лавок неподалік сцени та облаштували останню спеціальними екранами, аби ті, хто не зміг зайняти чергу могли сповна насолодитися шоу.

Які ідеї для костюмів тільки не вигадували фанати. На головній сцені Comic Con Ukraine можна було побачити й Артаса з популярної серії Warcraft, й клоуна Пеннівайза з розповіді Стівена Кінга Воно, величезних роботів з трансформерів, персонажів з Shingeki no Kyojin та багатьох інших. Найкращі ж костюми приберегли на другий день фестивалю, де почалося гранпрі з косплею. Учасники змагалися за приз у 20 тис. грн. Передати словами ті емоції, які відчували відвідувачі та учасники фестивалю під час косплей шоу просто неможливо. Краще просто подивіться фото, які Факти ICTV привезли звідти.



























































































Comic Con Ukraine 2018: це не конвенція, а свято / 46 фотографий

Без уваги не залишилася й музикальна сцена. Ті, хто хотів втекти від постійної метушні, міг відпочити на спеціально обладнаних місцях на газоні, або просто “впасти” туди. Тому й людей там завжди було досить багато. Мені не так часто доводилося там бувати, проте я застав момент, коли виступала українська співачка Nika Lenina. Їй вдалося зібрати величезну армію фанатів аніме, кавери на пісні з яких співачка й виконувала.

Пускали на територію заходу й з чотирилапими улюбленцями, господарі яких також частенько створювали для них костюми, аби вони більше відповідали атмосфері конвенції.

Зіркові гості

Тільки-но закінчилася перша частина косплей шоу, як на сцені розпочалася перша Q&A сесія (питання та відповіді) із зірковими гостями Брайаном Декартом та Амелією Роуз Блер, які найбільше відомі за участю у відеогрі Detroit: Become Human. В перший день питання, в основному, задавали ведучі Comic Con Ukraine. Брайан та Амелія не соромилися і відповідали навіть на найдивніші запитання і розповіли про цікаві історії, які відбувалися під час зйомок.

Брайана навіть попросили повторити трюк з монеткою, який він робив у відеогрі, проте він трохи розчарував гостей.

– Насправді, не було ніякої монетки, коли ми знімали цю сцену. Її додали вже під час обробки матеріалу. Проте для вас я спробую виконати цей трюк вживу, – сказав зі сцени Декарт.

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Увесь час фанати відеогри намагалися вручити зірковим гостям свої художні роботи із зображеннями героїв Detroit: Become Human. Брайан навіть приміряв на себе вінок та забрав додому український прапор із побажаннями фанатів.

– Армія Коннора в Україні просто гігантська! Дякую усім за чудову Q&A сесію! Так багато енергії, так багато веселощів, – написав у себе в Instagram зірковий гість після першого дня Comic Con Ukraine.

На другий день було іще веселіше і фанати буквально закидали акторів подарунками, а в кінці другої сесії сотні людей викрикували акторам We are alive (Ми живі), від чого в Амелії пробігали мурашки по шкірі, як вона зізналася пізніше. Гостям сподобалися не тільки українські фанати, але й сама конвенція. Брайан зізнався, що у житті не бачив нічого подібного.

– Я не можу передати, наскільки це було неймовірно. Ця конвенція була не тільки у будівлі, але й надворі, я ніколи не бачив нічого подібного. Це не було схоже на звичайні конвенції, на яких я бував. Це більше схоже на свято – усюди музика, люди сміються, танцюють… Неймовірно, – розповів Декарт під час свого стріму по закінченню Comic Con Ukraine.

Іще одним відомим зірковим гостем на головній сцені конвенції став Джон Ріс-Девіс, який відомий роллю Гімлі у трилогії фільмів Володар Перснів. Його Q&A сесії були більш філософськими. Він не просто відповідав на питання, а намагався завжди розповісти цікаву історію зі свого життя, часто втілював у життя образ Гімлі та просто розповідав про свої враження від України.

Дуже йому сподобалися наші музеї, і він закликав усіх побувати в них. Проте найбільше мене вразила його розповідь про враження від нашої країни.

– Нещодавно я відкрив для себе ще одну прекрасну країну – Україну… У вас є багато проблем, які іще потрібно вирішити, але разом з тим й неймовірний потенціал. Я побачив відчай в очах літніх українців, проте зараз я бачу надію в очах молодого покоління. Ваш час іще настане. І коли він настане, ви будете великою силою у світі, – сказав Ріс-Девіс під час другого дня фестивалю.

Промови актора були не просто для фанатів його ролей, але й для усіх, хто хотів знайти натхнення. Одна велика проблема із виступами зіркових гостей була у перекладачі у перший день, проте більшості людей він не знадобився, оскільки аплодисменти лунали одразу після відповіді англійською мовою.

Загальне враження

Comic Con Ukraine – це неймовірний успіх для гік-культури в Україні. Конвенту дуже добре вдалося передати святковий настрій не тільки відвідувачам заходу, але й зірковим гостям. І кожен міг знайти тут розвагу для себе. Хтось фотографувався із косплеєрами, комусь більше сподобалося зібрання великої кількості магазинів в одному місці, а хтось із нетерпінням чекав зустрічі із зірковими гостями, тому займав перші місця під сценою.

Навіть автограф-сесії та фотосесії з Джоном Ріс-Девісом, Брайаном Декартом та Амелією Роуз Блер зібрали дуже велику кількість людей, що мені здавалося практично нереальним, оскільки у переддень Comic Con Ukraine я частенько читав у соцмережах скарги на ціни на ці заходи.

Не обійшлося й без невеличких проблем. У перший день перекладач чи то через нервування, чи то через інші проблеми не дуже добре справлялася зі своєю задачею, а тому інколи неправильно передавала суть розмови. А на музичній сцені відбувалися затримки, через що атмосфера свята трохи згасала.

Проте це не завадило провести неймовірну конвенцію, якої іще не бачили в Україні. Якщо нас очікує щось подібне й наступного року, то всі, хто якимось чином пропустив цьогорічну конвенцію, обов’язково повинні завітати у 2019 році. Навіть якщо ви не великий фанат гік-культури, а просто любите гарно та весело провести час, то Comic Con Ukraine прекрасно вам підійде.

До слова, у Мюнхені з 22 вересня по 7 жовтня на лузі Терези пройде Октоберфест 2018.

Владислав Бомбела