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Факти ICTV переходять на новий домен fakty.com.ua

Новинний сайт Факти ICTV переходить з піддомену fakty.ictv.ua на новий домен fakty.com.ua.

Ми ростемо: відкриваємо нові рубрики та спецпроекти, монтуємо більше відео, даємо більше корисних думок і генеруємо оригінальний контент.

З власним доменом (адресою сайту) Факти ICTV стануть ще більш доступними та зручними для читача.

Перехід на домен жодним чином не вплине на айдентику сайту і оперативне висвітлення подій.

Читайте: Факти ICTV та Оксана Гутцайт запускають голосування ТОП-100 блогерів Сайт Факти ICTV номіновано на Телетріумф Факти ICTV запустили миттєві статті у Facebook

До цього моменту сайт Факти ICTV, з відвідуваністю більше 3.5 мільйонів унікальних відвідувачів на місяць, був піддоменом офіційного сайту телеканалу ICTV.

Сайт Факти – вагома частина інтернет-складової, з безліччю годин якісного легального онлайн-відео, оперативних новин і унікального контенту.

Цього року ресурс запустив розділ Інфографіка, де редакція додає авторські графічні матеріали.

Учетверте проводить голосування гучного рейтингу Топ-100 блогерів України, запустив понад два десятки спецпроектів і авторські інтерв’ю з політиками і відомими особистостями.

Лише за останній рік відео Фактів в інтернеті подивилися більше 50 мільйонів разів.

Нагадаємо, сайт Факти ICTV водить в ТОП-10 українських інтернет-ЗМІ за підсумками 2017-2018 рр.

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