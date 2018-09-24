Факти ICTV переходять на новий домен fakty.com.ua

Новинний сайт Факти ICTV переходить з піддомену fakty.ictv.ua на новий домен fakty.com.ua.
Ми ростемо: відкриваємо нові рубрики та спецпроекти, монтуємо більше відео, даємо більше корисних думок і генеруємо оригінальний контент.
З власним доменом (адресою сайту) Факти ICTV стануть ще більш доступними та зручними для читача.
Перехід на домен жодним чином не вплине на айдентику сайту і оперативне висвітлення подій.Читайте: Факти ICTV та Оксана Гутцайт запускають голосування ТОП-100 блогерів Сайт Факти ICTV номіновано на Телетріумф Факти ICTV запустили миттєві статті у Facebook
До цього моменту сайт Факти ICTV, з відвідуваністю більше 3.5 мільйонів унікальних відвідувачів на місяць, був піддоменом офіційного сайту телеканалу ICTV.
Сайт Факти – вагома частина інтернет-складової, з безліччю годин якісного легального онлайн-відео, оперативних новин і унікального контенту.
Цього року ресурс запустив розділ Інфографіка, де редакція додає авторські графічні матеріали.
Учетверте проводить голосування гучного рейтингу Топ-100 блогерів України, запустив понад два десятки спецпроектів і авторські інтерв’ю з політиками і відомими особистостями.
Лише за останній рік відео Фактів в інтернеті подивилися більше 50 мільйонів разів.
Нагадаємо, сайт Факти ICTV водить в ТОП-10 українських інтернет-ЗМІ за підсумками 2017-2018 рр.