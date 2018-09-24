Факти ICTV переходять на новий домен fakty.com.ua

Новинний сайт Факти ICTV переходить з піддомену fakty.ictv.ua на новий домен fakty.com.ua.

Ми ростемо: відкриваємо нові рубрики та спецпроекти, монтуємо більше відео, даємо більше корисних думок і генеруємо оригінальний контент.

З власним доменом (адресою сайту) Факти ICTV стануть ще більш доступними та зручними для читача.

Перехід на домен жодним чином не вплине на айдентику сайту і оперативне висвітлення подій.

До цього моменту сайт Факти ICTV, з відвідуваністю більше 3.5 мільйонів унікальних відвідувачів на місяць, був піддоменом офіційного сайту телеканалу ICTV.

Сайт Факти – вагома частина інтернет-складової, з безліччю годин якісного легального онлайн-відео, оперативних новин і унікального контенту.

Цього року ресурс запустив розділ Інфографіка, де редакція додає авторські графічні матеріали.

Учетверте проводить голосування гучного рейтингу Топ-100 блогерів України, запустив понад два десятки спецпроектів і авторські інтерв’ю з політиками і відомими особистостями.

Лише за останній рік відео Фактів в інтернеті подивилися більше 50 мільйонів разів.

Нагадаємо, сайт Факти ICTV водить в ТОП-10 українських інтернет-ЗМІ за підсумками 2017-2018 рр.