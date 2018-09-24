Гороскоп на сьогодні, 24 вересня

День може бути досить емоційним, можливі різкі висловлювання і сплески настрою. Це варто враховувати при контакті з людьми.

Гороскоп публікує Astro.Expert в Telegram.

В цілому активність може бути досить високою.

Для починань і важливих справ день не особливо підходящий.

У дні повного місяця сприятливі духовні практики, бажано уважно поставитися до харчування, а сьогодні, якщо є можливість, краще зменшити кількість їжі.

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Сприятливо проявити повагу до материнської енергії в будь-якій формі, будь то поклоніння Богоматері, або спілкування з рідною мамою, або прояв поваги до жінки, яка вам як мати.

Всі водні процедури сприятливі, прогулянка біля водойми допоможе досягти умиротворення і спокою.

Сьогодні не варто робити хірургічні втручання, для цього не найкращий час.

Вечір у колі сім’ї за приємними розмовами може дати гарний початок для розвитку глибоких взаємин.

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