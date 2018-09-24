Гороскоп на тиждень з 24 по 30 вересня

Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 24 по 30 вересня 2018 року.

Гороскоп на тиждень має два вас багато порад і передбачень від зірок.

До речі, подивіться секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Гороскоп для Овнів

Для вас особливо вдалим буде кінець тижня. Вам посміхнеться удачі в якійсь справі або ж ви виграєте в лотерею.

Не уникайте спілкування з друзями та колегами, адже ви зможете таким чином налагодити стосунки та покращити свій власний імідж.

У спілкуванні з коханою людиною будьте м’якшим, зважайте на її думку, інакше ваші відносини неминуче зіпсуються.

Не допускайте втручання у ваші стосунки чужих людей та родичів. Зайве обговорення вашого життя може лише поглибити конфлікти та загострити його.

Будьте уважні на дорозі та не сідайте за кермо, якщо дуже перенервували. Кінець тижня присвятіть відпочинку та відмовтесь від надмірних фізичних навантажень.

Ви не лише психологічно потребуєте відпочинку, а й фізично також.

Гороскоп для Тельців

Кінець вересня для вас це дуже романтичний період, який потрібно використати по максимуму. Проводьте більше часу з сім’єю або ж коханою людиною.

При тому відмовтесь від занадто активного відпочинку разом, а надайте перевагу спокійним розмовам та вечорам, де ви будете багато говорити наодинці.

У фінансових справах вас також очікує успіх.

Не виключено, що вас очікує підвищення на роботі, але для цього потрібно буде проявити ініціативність та наполегливість на початку тижня.

Друга половина тижня сприятлива для далеких подорожей та перельотів.

Але будьте обережні із плануванням та приїжджайте до відправлення потяга чи літака завчасно.

Гороскоп для Близнюків

Ваше особисте життя суттєво пожвавиться. Ви й самі по собі будете більш емоційними та романтичними цього тижня.

Тож не бійтесь робити перший крок чи запрошувати на побачення того, хто вам подобається.

У вас виникне велика спокуса повернути колишнього партнера або ж друга.

Спробуйте максимально критично оцінити цю ситуація, перш ніж приймати поспішні рішення.

Адже неправильний вибір може призвести до дуже негативних наслідків в майбутньому.

Цей тиждень також сприятливий для будь-яких фінансових операції. Особливо цей час вдалий для оформлення страховки або документів на право власності.

Якщо ви давно планувати оформити кредит, то найкраще це робити в п’ятницю. Але будьте обережні із тими, хто позичає гроші у вас.

Не виключено, що такою позикою ви можете зіпсувати стосунки з близькою вам людиною.

Гороскоп для Раків

Тиждень буде дуже спокійним на роботі. Ви не будете стикатися із суперечками та конфліктами. Приділіть більше уваги спілкуванню з колегами та налагодженню спілкування з керівництвом. Це може позитивно позначитися на вашому іміджі.

А от в особистому житті все буде не так гладко. Вам доведеться шукати спільну мову, інколи – це буде досить складно. Тож намагайтеся не загострювати вже існуючі конфлікти і вирішувати їх максимально спокійно. Якщо є можливість виїхати разом за місто – обов’язково нею скористайтесь.

Кінець тижня дуже сприятливий для хобі, читання або ж вивчення чогось нового. Також в суботу можна сміливо йти на шопінг або ж пробувати експерементувати з зовнішнім виглядом.

Гороскоп для Левів

Початок тижня сприятливий для великих покупок – автомобілю, нерухомості або ж побутової техніки. Тож це вигідний час для будь-яких інвестицій. в майбутньому ви обов’язково отримаєте від них суттєвий прибуток.

А от від кредитів чи позик – краще відмовитись. При тому, не позичайте гроші самі і не позичайте комусь, адже є велика ймовірність того, що ви ці гроші втратите.

Будьте уважні при роботі на дачі або при прибиранню вдома. Є велика ймовірність отримати побутову травму, тож не робіть самостійно того, що вам не під силу або вимагає великих зусиль.

Кінець тижня сприятливий для туристичних поїздок. Оберіть нове місце та сміливо вирушайте в подорож!

Гороскоп для Дів

Цей тиждень для вас буде особливо визначним. Якщо ви давно йшли до якоїсь мети, то вже наприкінці тижня зможете насолодитись результатом своєї праці.

Або ж ви можете помітити суттєві зрушення на шляху до чогось нового. Якщо ж ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок.

Ви відчуєте в собі сили і вам обов’язково все вдасться.

Сімейним парам, особливо молодим, необхідно переглянути свої відносини, щоб оновити почуття. Вихідні проведіть наодинці та уникайте шумних місць і галасливих компаній.

Вам як ніколи потрібно зосередитись лише на ваших почуттях та вашому майбутньому.

Будьте обережні з фінансами. Вам захочеться придбати щось дороге та габаритне, але спочатку добре зважте усі “за” та “проти”, адже ви можете лише викинути гроші на вітер.

Не варто брати кредити або просто позичати гроші наприкінці тижня, бо це може негативно позначитись на вашому фінансовому положенні в найближчий час.

Гороскоп для Терезів

Цього тижня вам доведеться взяти на себе обов’язки, з якими ви раніше не мали справи. Це може стосуватися роботи, або ж побуту чи інших сімейних справ.

Але всі справи будуть вам під силу, адже весь тиждень – дуже сприятливий для будь-яких починань.

Будьте максимально уважні до своїх слів та обіцянок цього тижня. Невиправдані сподівання щодо вас можуть підірвати вашу довіру в колективі або ж сім’ї.

Тож якщо ви не можете з чимось впоратись – сміливо просіть про допомогу. Можливо, доведеться пожертвувати своїм вихідним заради роботи.

На вихідних сприятливий час для того, щоб провести ці дні з близькими чи друзями. Особливо будьте уважні до своєї другої половинки.

Через вашу зайнятість він чи вона можуть відчувати власну непотрібність, що спричинить лише черговий скандал. Додайте трохи романтики – влаштуйте вечерю при свічках або просто влаштуйте довгу прогулянку вдвох.

Навіть цього буде цілком достатньо, аби нагадати про вашу сильні почуття.

Гороскоп для Скорпіонів

У найближчі дні вам необхідно бути дуже уважним до власного оточенні і фільтрувати все, що вам говорять – адже насувається справжнє цунамі пліток та різноманітних домислів.

Якщо будете вірити на слово усім – можете опинитися в центрі неприємної інтриги, де вас будуть використовувати.

Таким чином, ви можете зіпсувати стосунки із людиною, яка вам дуже дорога.

Вихідні найкраще провести в компанії з друзями або близькими. Через вашу надмірну зайнятість на роботі, ваші особисті стосунки починають страждати.

Тож виправляйте цю ситуацію і сміливо вирушайте разом на відпочинок за місто, або у сусідній ресторан.

На роботі намагайтесь контролювати свою емоції та не приймати поспішних рішень.

Не виключено що вам доведеться примати складні рішення щодо кадрових змін.

Тож зважуйте усі аргументи перед тим, як приймати рішення. Адже це матиме наслідки для всього колективу.

Гороскоп для Стрільців

Цього тижня будьте дуже обережні з фінансами, особливо з рахунками та банківськими картами. Є великий ризик натрапити на афериста, або загубити картку на вулиці.

Також не варто робити великих покупок, адже є ризик придбати неякісний товар, який не прослужить вам довго.

В особистому житті буде не дуже приємний період – ваша друга половинка може вас розчарувати або зробити необдуманий вчинок, який зачепить вас обох.

Якщо ви дійсно дорожите цими стосунками – не панікуйте і не влаштовуйте скандали.

Спокійна і виважена розмова зможе вас врятувати, а от сварки лише зроблять ситуацію більш критичною.

Вихідні проведіть в компанії нових знайомих.

Це дозволить вам завести міцні дружні стосунки, які згодом дуже знадобляться в важкій ситуації.

Гороскоп для Козерогів

Цей тиждень дуже сприятливий для будь-який юридичних питань, а також для оформлення будь-яких документів.

Тож якщо ви збиралися подавати документи на паспорт або ж на візу – робіть це на початку тижня і все складеться якнайкраще.

Також цього тижня варто поїхати у подорож. Це може бути ділова поїздка, або просто заради відпочинку на вихідних.

Адже саме у другій половині тижня вам дійсно вдасться відпочити від усіх проблем та прийняти важливі для себе рішення.

Приділіть багато уваги своєму здоров’ю та профілактиці хронічних захворювань.

Перегляньте своє харчування та більше часу проводьте на свіжому повітрі. Це допоможе уникнути проблем в майбутньому та убереже вас від великих витрат.

Гороскоп для Водоліїв

На роботі цього тижня вам потрібно бути максимально уважним та ініціативним. Ваші креативні ідеї обов’язково помітить начальство і це допоможе вам у підвищенні.

До того ж, не соромтесь просити про допомогу. Якщо у вас на роботі виникають труднощі – звертайтесь до колег, або до друзів, які на цьому розуміються. Це допоможе суттєво підвищити вашу продуктивність.

В особистому житті на вас очікують приємні новини. Не виключено, що саме цього тижня на вас очікує романтична поїздка або ж побачення.

Тож не поспішайте відмовлятися від таких пропозицій, адже вони можуть призвести до побудови міцних стосунків у майбутньому.

На вихідних влаштуйте собі відпочинок в сімейній обстановці, або в колі близьких друзів. Приділіть достатньо часу своїм близьким – проведіть спільний вечір з батьками або другою половинкою.

Цей тиждень – найкращий час для вирішення конфліктів та планування майбутніх спільних кроків. В тому числі, й планування дорогих покупок.

Гороскоп для Риб

Цей тиждень для вас буде наповнений позитивними подіями.

Можливі нові знайомства, в тому числі віртуальні, які переростуть в серйозну дружбу або романтичні відносини.

Тим не менш, не варто при цьому забувати про виконання своїх посадових обов’язків. В іншому випадку доведеться шукати нову роботу.

У спілкуванні з оточуючими, не будьте занадто прямолінійні й уперті, адже ви не володієте повною мірою достовірною інформацією.

Жінкам цього тижня рекомендується бути обережнішими під час домашніх справ. Пильну увагу варто звернути на засоби побутової хімії.

Відмовтеся від будь-яких фінансових операцій – не виключені великі втрати або обман недобросовісних колег.