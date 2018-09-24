Помер поет Богдан Рубчак

Богдан Рубчак помер на 84-му році життя у США.

Богдан Рубчак помер у неділю у віці 83 років. Український поет мешкав у США.

Про це повідомив письменник Василь Махно із посиланням на дружину покійного.

– Відійшов один із творців Нью-Йоркської групи, поет особливого мелосу в українській поезії, глибокий знавець літератури, ерудит, богемник, просто мій старший приятель, – написав він у Facebook.

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За словами пана Махна, поет помер у лікарні в Нью-Джерсі.

Рубчак – автор 6 поетичних збірок, а також численних статей і есе (Камінний сад, Промениста зрада, Дівчина без країни, Особиста Кліо та ін.). У 60-х роках почав кар’єру університетського викладача, а також переїхав до Нью-Йорка, де згодом очолив українську редакцію Радіо Свобода.

У 1974 році став професором славістики й україністики в Іллінойському університеті.

Він був одним із творців Нью-Йоркської групи – неформального об’єднання українських еміграційних поетів-модерністів, яке виникло в 1950-х роках у Нью-Йорку.

Нагадаємо, в червні цього року помер український письменник Іван Драч.