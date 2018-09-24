Що Ріс-Девіс думає про Україну та як проходили зйомки Detroit

На Comic Con Ukraine приїхала зірка Володаря Перснів Джон Ріс-Девіс та актори з відеогри Detroit: Become Human. Факти ICTV побували на Q&A сесіях з акторами та готові розповісти вам про найцікавіше.

Брайан Декарт та Амелія Роуз Блер

Яким був процес занурення акторів у світ відеогри Detroit: Become Human?

– Коли ми приходили, до зйомок, розробники приводили нас у величезну кімнату, де був намальований концепт-арт до відеогри. Ми бачили малюнки і розуміли, як виглядає Хенк, як виглядає клуб Рай. І коли ми знімали сцени, мені доводилося вмикати уяву… На початку зйомок я уявляв собі сцену за допомогою концепт-арту.

Яким було ваше перше проходження гри? Чи воно здивувало вас?

– Я знав, що хочу побачити всі можливі варіанти у відеогрі. Я не знав, якою є сюжетна лінія у Маркуса та Кари. Тому наше перше проходження називалося Синій Коннор, ми нічого не знали тоді. І багато що мене здивувало. А потім ми пройшли гру у режимі Червоний Коннор, який був машиною без емоцій. А тепер ми збираємося пройти гру на 100%, побачити все, що у ній є, – розповів Декарт.

Якою була ваша улюблена сцена у Detroit: Become Human?

– Мені сподобався другий монолог, якщо ви стріляєте у Трейсі. Він торкнувся мого серця. Як тільки я прочитала цей монолог, я зрозуміла, як гратиму цю сцену, що це таке, втратити того, кого ти любиш, – розповіла Амелія.

Якою була найскладніша сцена для зйомки у Detroit: Become Human?

– Є сцена в якій Коннор разом з Хенком намагаються розібратися, який з Коннорів справжній. Для мене це було досить складно, оскільки я грав обох Коннорів… Досить складно було блокувати під час бійки, оскільки мені потрібно було запам’ятати, що робив інший Коннор.

Дивіться: Японська манга та голлівудські фільми: Comic Con у Києві

Армія ваших фанатів росте кожного дня. Як ви спілкуєтеся зі своїми фанатами? Чи є у вас час дивитися усі арти фанів та читати усі жарти?

– Ми намагаємося подивитися все, особливо арт наших фанатів. Адже персонажі (Трейсі та Коннор) існували до того, як нас взяли на роль. Коли я бачу картини фанатів, я бачу їхню інтерпретацію мого персонажа, це робить мене дуже щасливим. У багатьох відеоіграх є початок, середина та кінець і персонаж завжди залишається таким, яким його придумали. Але кожен з вас грав за абсолютно іншого Коннора. І це можна побачити у творчості фанатів.

Якими були ваші проби на роль у Detroit: Become Human?

– Якщо ви бачили технічне демо, яке називається Кара, то це й були мої проби. Я проходив проби за десь за 2,5 роки до того, як мене взяли на роль. І після кожних проб ти намагаєшся забути про них, оскільки, десь тебе беруть, десь ні. Але Detroit засів у моїй голові. Що ж сталося з цими пробами? Вони мені дуже сподобалися. І через 2,5 роки вони знову запросили мене на прослуховування, адже такі відеоігри дуже довго створюються.

Вдруге я грав сцену з Хенком біля мосту. І вони дуже прискіпливо підійшли до них, адже на комп’ютері розробники можуть трошки змінювати деталі. І це дуже відрізняється від театру, коли ти просто виходиш на сцену і будь що буде. І прослуховування проходило 5-6 разів, і кожного разу з невеличкою зміною. Й одного разу у нас була сцена з Трейсі і режисер Девід Кейдж сказав мені: У нас проблема. Через розклад, у нас сьогодні немає Трейсі. І тоді я порекомендував Амелію, оскільки вона допомагала мені репетирувати. І тоді я запропонував, аби вона пройшла проби і так вона потрапила у проект.

Джон Ріс-Девіс

Перше питання буде про Україну. Що ви думаєте про Київ, і що ви думаєте про нашу їжу?

– Я тут вже 4 дні і за цей час я набрав 15 кілограмів. Ваша їжа чудова. А що я можу сказати про ваших людей? Всі ваші чоловіки красиві та сильні. А жінки такі прекрасні, що перехоплює подих. А всі ваші діти десь вище середнього.

Я чув, що поки ви були в Україні, ви також відвідали Музей Національної історії України. Які ваші враження?

– Я побував у двох музеях в Україні. У вас дивовижна та багата історія. Я нещодавно написав сценарій для фільму, дія якого відбуватиметься у льодовиковий період. Він розповідатиме про наших з вами пращурів. Якщо ми заглибимося в історію, то зможемо побачити, що у нас є спільні корені. І я би хотів показати, наскільки важливими вони були, і наскільки важливі сьогодні. Не потрібно думати про них, як про тупих печерних людей. Їхній мозок був на 10% більший, ніж ваш. Вони, скоріш за все, були б розумнішими, ніж всі тут присутні.

Але чому ми в них вчимося? Ми можемо навчитися не сенсу життя, а його меті. Мета життя, яку вони знали – бути кращими ніж їхні батьки та підготувати дітей бути кращими. Ніщо інше немає значення. Ми всі діти молодих жінок, середня тривалість життя яких була не більше 21 року… І вони робили все можливе, аби їхня дитина вижила. Пам’ятайте про них у своїх молитвах, оскільки якби не вони, вас би не було в живих. Ваші музеї прекрасні, вони мене багато чого навчили про наших пращурів. І я хочу, аби ви пішли в ці музеї, оскільки ваш спадок в Україні унікальний.

Ви знімалися у фільмі Індіана Джонс, який також, певним чином, пов’язаний з археологією. Що було раніше, ваше захоплення археологією, чи персонаж?

– Мені подобається історія. Ви не можете зрозуміти те, що відбувається зараз, без розуміння історії свого народу. Я вважаю, що все, навіть математику, краще викладати через історію. Ми всі хочемо дізнатися, звідки ми пішли. Куди ми йдемо зараз? Хто ми?

Чи можете ви дати кілька порад для акторів-початківців?

– Акторство – це прекрасна професія для тих, хто не може знайти нормальну роботу. Проте кожен повинен попрацювати в кіноіндустрії хоча б 6 місяців. Тому, що в кіноіндустрії нас не цікавлять ваші виправдання. Ми не хочемо знати, чому ви хочете зробити те, про що вас просять. Ми знаємо, що є проблеми, але нам потрібне рішення. Тому, якщо режисер каже вам: Я знімаю сцену там, ввечері і я хочу, що на тлі були дві зебри. Не кажіть: Сер, ми посеред Карибів, на 10 тис. кілометрів немає жодної зебри. Під час обіду підіть та позичте двох віслюків та пофарбуйте їх у колір зебри.

До чого я це все кажу? Ми виправдовуємося перед собою, ми бачимо проблеми там, де повинні просто шукати відповіді. І якщо ви зможете навчитися чомусь там, та пристосувати це до свого життя, ви будете успішними. Є багато речей, яким ви можете навчитися від досвідчених акторів. Одна з них: ви маєте навчитися старанно працювати на тих, хто вас наймає. Запитуйте себе кожного дня, чи заплатив би я собі усі ті гроші, які я заробив сьогодні? Якщо часто ваша відповідь ні, то починайте хвилюватися. Ви повинні бути готовими працювати аби досягти успіху та вкладати всю душу у будь-яку справу.

Завжди пам’ятайте, що слава досить збочена. Всі хочуть, аби їх прославляли та вітали з тим, що вони зробили. Але це те, що говорять люди. Не плутайте фразу: О, ви були прекрасні, з фразою: Ви прекрасні. Коли людина каже, що ви прекрасні, вони мають на увазі: Ти мені подобаєшся і я сподіваюся, що я подобаюся тобі. Якщо ви запам’ятаєте це, коли всі станете знаменитими, ви триматимете ноги на землі та станете прекрасними людьми.

Багато речей, які знімаються з технологією Motion Capture, може змінюватися при обробці на комп’ютері. Як ви вважаєте, наскільки це добре?

– Звичайно старі люди, як я, ми полюбляємо старі технології. Оскільки можна контролювати якось зображення. Тепер же ви не можете довіряти жодній речі, яку ви бачите. Ви можете побачити, як говорю бездоганною українською або вулканською і я можу казати будь-що. Наприклад, прославляти країну або футбольну команду. І скоро ви побачите це у себе вдома. Ви побачите вашу дружину, яка кричить з екрану телевізора, що не любить вас і не хотіла виходити за вас заміж. І сім’я сумніву буде посаджене у ваше серце. Остерігайтеся цього.

До слова, Факти ICTV побували на Comic Con Ukraine та написали для вас про це неймовірне свято та його зіркових гостей.