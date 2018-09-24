Вірус по віддаленці: в Windows знайшли нову уразливість

Через уразливості в системі Windows хакери можуть віддалено встановлювати на комп’ютери шкідливі програми.

Експерти виявили в комп’ютерах на Windows уразливість, що дозволяє зловмисникам встановлювати на пристрої віруси.

Про це повідомляється на сайті дослідницької компанії Zero Day Initiative.

Лазівку виявили в роботі бази даних JET Database Engine в Windows 7, проте, за інформацією аналітиків, під загрозою можуть бути всі операційні системи Windows.

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За даними експертів, вразливість дозволяє віддалено запускати код на комп’ютері та встановлювати шкідливі програми. Це стає можливим після того, як користувач відкриває спеціально створений хакерами файл з даними в форматі JET.

Нагадаємо, користувачів месенджера WhatsApp атакував вірус Momo.