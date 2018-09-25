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Apple купила додаток Shazam

Компанія Apple купила додаток для розпізнавання музики Shazam.

shazam

Про це повідомляє прес-служба компанії.

– Apple сьогодні оголосила про завершення придбання Shazam, одного з найпопулярніших і високо оцінених музичних додатків в світі, що використовується сотнями мільйонів людей у всьому світі, – йдеться в повідомленні.

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Незабаром додаток стане вільним від реклами і стане більше безкоштовного контенту для всіх користувачів.

Shazam завантажили вже більше 1 млрд разів по всьому світу, а щодня воно знаходить близько 20 млн пісень.

Нагадаємо, в серпні Apple видалила 25 тисяч нелегальних додатків з азартними іграми з App Store через звинувачення китайських ЗМІ.

Фото: dreamstime.

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