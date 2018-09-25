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Бетмен VS Супермен? Що треба знати про комікси та хто перший таємничий супергерой

25 вересня США традиційно святкують Національний день коміксів. Факти ICTV розповіли, чим вони корисні, хто був першим супергероєм і інші цікаві особливості коміксів.

Спайдермен, Бетмен, Халк, Диво-жінка і Супермен – це персонажі, які народилися не у кінематографі, а зійшли з журнальних сторінок.

Крім цього, багато хто з них стали так званими національними героями у Штатах. Америка не стала країною, яка винайшла комікси, але саме вона зробила їх популярними на весь світ, створивши власні Всесвіти.

Початок історії

Комікс (від англ. Comic book – смішна книга) – смішні малюнки та інші зображення, картинки у смисловий послідовності. Головна риса коміксів – єдність розповідного тексту і візуальної дії.

Історія коміксів почалася дуже давно, першим автором і батьком американського коміксу вважається Річард Фелтон Аутколт. Він був творцем чорно-білої однолінійної карикатури Вниз по алеї Хоган, надрукованій у 1895 році в американській газеті Світ.

Головним героєм цього шаржу був сором’язливий лисий хлопець у сорочці. Трохи пізніше видавництво почало експериментувати з новими кольорами друку. І так у героя карикатури Аутколта з’явилася жовта сорочка з написаним на ній текстом. Читачі прозвали лисого персонажа Жовтим хлопцем (Yellow Kid).

Вниз по алеї Хоган вважається першим коміксом, але він не мав великого успіху.

Після цього смішні історії в картинках починають розвиватися, з’являються нові автори, супергерої і історії, а незабаром – цілі Всесвіти коміксів.

Справжній бум на комікси починається у 20-х роках. Ілюстровані сюжети стають невід’ємною частиною культури, з’являються нові жанри: фантастика, жахи, пригоди супер-героїв, детективи.

У 50-х роках на сторінках газет і журналів з’явилися Міккі Маус і Дональд Дак, і цей період вважають Золотим століттям коміксу.

За цей період було створено близько 400 супер-героїв і персонажів, з’явилися Бетмен, Супермен і Капітан Америка. Далі були Срібний і Бронзовий вік, а у 80-х роках почався Сучасний, що триває досі.

Історія коміксів на цьому не закінчується, вона і зараз все ще створюється. Пишуться нові історії, малюються нові герої. Комікси розвиваються вже не тільки в Америці, але і по всьому світу. Кожен може стати причетним до історії коміксів, просто купивши один з них. Поєднання захоплюючого оповідання і цікавої графіки нікого не залишать байдужим!

Комікси корисні

Багато батьків вважають комікси вельми шкідливими для розвитку своїх дітей. Але американські вчені довели зворотне. Вони впевнені, що читаючи журнал і розглядаючи картинки про супергероїв, діти швидше розвиваються, здобувають навички до читання і поліпшують пам’ять.

Перший супергерой

Багато хто вважає першим супергероєм Супермена, але це думка частково помилкова. У 1930-х роках стали популярними пульп-журнали. У той час і народився персонаж, відомий як Тінь (англ. The Shadow) – таємничий супергерой, який боровся зі злочинністю.

Це людина, яка могла ховатися в тінях, відволікати увагу зникненнями і приймати вигляд інших людей. Видавався журнал з 1931 по 1949 рік, за кілька років до Супермена, Бетмена та інших.

А ось першим класичним супергероєм (саме супергероєм, а не Богом чи напівбогом типу Геракла) по праву можна вважати Супермена. Крім своїх здібностей, він має низку супергеройських ознак: приховує свою особистість, веде подвійне життя, має яскравий класичний костюм.

Найдорожчі комікси

Сьогодні комікси читають і колекціонують, за ними знімають фільми і відеоігри, а деякі особливо рідкісні екземпляри коміксів продаються за дуже великі гроші.

Action Comics No.1

У 1992 році великий шанувальник коміксів і далекоглядний колекціонер актор Ніколас Кейдж придбав Action Comics No.1 за $ 82,5 тис., хоча у 1938 цей номер коштував 10 центів.

Раритетне видання він придбав у виконавчого директора Comic Connects Стівена Фішера. У 2000 році квартиру знаменитості пограбували. Серед вкрадених речей був і цей журнал.

А 2012 році анонімний продавець запросив $2,89 млн за той самий перший випуск. Відомо, що у світі існує дев’ять екземплярів Action Comics No.1 (один був знайдений замурованих в стіну напівзруйнованого будинку в Міннесоті), вісім з них належать приватним колекціонерам, які не планують продавати поліграфічні скарби у найближчому майбутньому.

Ніколас Кейдж першим відгукнувся на сенсаційну новину і ось уже рік намагається довести, що на продаж виставлено саме той примірник, який був викрадений у нього.

Що ж в старому журналі такого особливого?

Перш за все, саме цей номер популярної американської серії змінив зовнішній вигляд коміксів.

По-друге, це перша самостійна поява Супермена на публіці і розповідь про його пригоди в окремо взятому виданні за авторством Джерома Сігела і Джо Шустера.

До речі, справжнє ім’я актора Ніколас Кім Коппола, а прізвище для псевдоніма актор взяв від героя коміксів Люка Кейджа.

Detective Comics 27 (1939)

Другим найдорожчим коміксом став Detective Comics 27 (1939), вартістю $2,57 млн. Свого часу його вартість також становила всього 10 центів. Це перша книга, в якій згаданий Бетмен, а місцем дії обраний Готем-Сіті.

Superman 1 за $715 тис.

З часів Action Comics No.1 головний герой зазнав кілька змін і трансформацій. “Перевипуск” першої серії пройшов блискуче: Супермен обзавівся прийомною сім’єю, додатковими суперздібностями і знайшов безліч суперворогів.

Це початок історії про “людину зі сталі” в більш звичному для нас розумінні, що поклала початок знаменитому Кінообразу. Що додало ще більшої цінності раритетному виданню під час відкритих продажів в 2011 році.

Читайте: Капітан Marvel: у мережі показали довгоочікуваний трейлер

Бетмен чи Супермен

Скільки існують ці герої комікс-історій, стільки і триває суперечка про те, хто переможе в їх поєдинку. Не одне десятиліття фанати наводять свої вагомі аргументи, але розходяться кожен при своїй думці.

Це ще один цікавий хід авторів коміксів, який тягнеться ниткою по довгій історії коміксів.

“Хто переможе в битві? Відповідь завжди одна і та ж. Ніхто.”
Batman №36

Нагадаємо, цими вихідними у Києві пройшла перша конвенція Comic Con Ukraine, яка створена для фанатів коміксів, відеоігор, косплею та інших проявів гік-культури.

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