Де українці відпочивали влітку – найпопулярніші напрямки

Цього літа за кордоном відпочили 1,48 млн українців. Це на 20-25% більше у порівнянні з 2016-2017 роками.

Такі результати дослідження представив на прес-конференції Центр розвитку туризму спільно з онлайн-сервісом з пошуку турів TripSee.сom.

– Ми проаналізували, що кількість чартерних рейсів у порівнянні з попередніми роками збільшилася на 20-30% в залежності від напрямку. Якщо в Туреччині ми бачимо невелике зростання, то за європейськими напрямками – десь на третину, оскільки відкрилися нові чартерні рейси в Італію, Грецію і так далі, – зазначив директор Центру розвитку туризму в Україні Володимир Царук.

При цьому директор туристичного онлайн-сервісу TripSee Юлія Челікпазу в коментарі УНІАН зазначила, що найбільша кількість українців відпочивали в Туреччині – 853 тис. чоловік, Єгипті – 527 тис., Чорногорії – 37,7 тис., Іспанії – 21,7 тис. та Греції – 21,4 тисячі.

– Ми прогнозуємо, що в цьому році Туреччина зможе наздогнати Єгипет, де вперше протягом року побуває понад 1 млн українських туристів, – сказала Челікпазу.

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Вона також зазначила, що саме збільшення кількості українських туристів, які вирішили влітку відпочити за кордоном, призвело до масових затримок рейсів.

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