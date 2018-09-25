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Гороскоп на сьогодні, 25 вересня

Гороскоп на сьогодні рекомендує у найближчі пару днів бути акуратнішим з гострими предметами побуту, з вогнем.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 25 вересня, публікує Telegram-канал AstroExpert.

Якщо робиться ремонт, то, можливо, варто зробити перерву на кілька днів.

А якщо робота пов’язана з різними ризиками для фізичного тіла, то не варто нехтувати всіма пунктами техніки безпеки.

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Можливі різкі висловлювання і реакції на оточуючих, не варто в цей час приймати рішучих заходів.

Краще займатися повсякденними справами, і протягом дня знаходити можливості для самозаспокоєння, радості і задоволення.

Нагадаємо, Факти ICTV також публікували ексклюзивний гороскоп на вересень 2018 для представників усіх знаків зодіаку.

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