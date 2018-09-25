Коли День вчителя 2018 в Україні

Щорічно День вчителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня. Цього року свято припадає на 7 жовтня.
День вчителя прийнято відзначати у кожній школі України.
І цього року свято припадає на 7 жовтня – перша неділя жовтня. Але, зазвичай, у школах вітають вчителів у понеділок.
У професійне свято працівників освіти України діти дарують викладачам квіти, влаштовують концерти та всіляко висловлюють подяку за їхню працю.
До речі, За рішенням ЮНЕСКО Всесвітній день вчителя завжди відзначають 5 жовтня.
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Нагадаємо, Факти ICTV зібрали топ-10 оригінальних букетів вчителю на День знань.
Фото: Monkey Business Images/Dreamstime.com
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