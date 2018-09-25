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Нові iPhone XS та XS Max: що з ними не так

Користувачі нових смартфонів Apple iPhone XS і XS Max масово скаржаться на проблеми з гаджетами.

Apple iPhone XS

Користувачі нових смартфонів iPhone XS і XS Max масово скаржаться на проблеми з сигналом стільникового зв’язку і поганий Wi-Fi, повідомляє The Verge.

За інформацією користувачів, причини неполадок криються не в конкретних операторах або моделях роутера.

Нові смартфони Apple оснащені прискореними модулями LTE і Wi-Fi, які повинні забезпечувати кращу швидкість.

Читайте: Скільки днів потрібно працювати, щоб купити iPhone Xs

До слова, глава американської компанії Apple Тім Кук пояснив високі ціни на нові iPhone.

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