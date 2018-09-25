Райська насолода чи солодка отрута: як обрати якісний шоколад

Чорний, білий, молочний. Який обрати – виявляється, не лише справа смаку. Хороший шоколад не може коштувати менше 10 гривень.

Не надто натуральну плитку одразу видає термін придатності.

Шоколадок, які зберігаються до чотирьох місяців, у магазині – взагалі немає. Приміром, деякі можуть продаватися цілих півтора роки.



Чи не тому деякі виробники йдуть на хитрощі – взагалі не вказують на обгортці термін зберігання.

За стандартами він має містити не менше 35% какао продуктів. У молочному – менше, до нього ще додають цукор та молокопродукти. В білому ж лише цукор та какао масло. А от щодо чорного шоколаду і плиток з наповнювачами: держстандартів тут взагалі не існує.

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Ще один цікавий момент. Є такі, що виглядають як звичайна плитка шоколаду. Але якщо придивитися – написано – десерт чорний. І ледь не у кожній шоколадці – соєвий лецитин.

Виявляється у справжньому шоколаді – повинно бути лише два інгредієнти – це какао боби і цукор, більш нічого. У молочному – какао боби, какао масло, цукор і сухе молоко.

Виробник на етикетці не приховує – до плитки чи шоколадних цукерок додаються трансжири. Іноді до 40%.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна найбільше експортує в ЄС – львівська кава, київська халва, різноманітні напівфабрикати та напої.