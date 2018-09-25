Вигідний кредит: де найкраще брати та як економити на відсотках

Як взяти вигідний кредит – питання непросте для пересічного українця через велику кількість різних фінорганізацій, які надають такі послуги.

Щоб обрати оптимальний варіант кредитування, слід звернути увагу на низку речей, основними з яких є: репутація організації, її програми щодо позики, зручність отримання грошей та можливість економії на відсотках.

На прикладі лідера на ринку мікрокредитів – компанії Moneyveo – дізнаємося, як в Україні взяти вигідний та надійний кредит.

Досвід кредитора та довіра до нього

Про вигідність умов компанії, яка видає позики, говорить кількість клієнтів та їхня повторна довіра. Так, послугами компанії Moneyveo вже скористалося більше 340 тис. чоловік, які взяли понад 1 млн кредитів. Сума позик, яку видав людям кредитор, вже перевищила 3,5 млрд грн.

Вигідність, надійність та прискорена процедура отримання грошей підштовхують людей вирішувати свої фінансові проблеми саме за допомогою кредитів онлайн. Приклад цьому випадок, коли клієнт компанії Moneyveo отримав позику 161 раз.

Переваги за програмами та економія на процентах

У надійних кредиторів програми щодо видачі кредитів будуються так, щоб людина могла легко подолати свої труднощі з грошима, а не навпаки набрати більше боргів. Перша позика в компанії Moneyveo для усіх видається під 0,01% на день (постійна пропозиція). Стандартна процентна ставка у кредитора середня за ринком.

Постійні клієнти економлять на процентній ставці до 50% завдяки програмі лояльності. Вона починає діяти одразу після того, як користувач погасить свій перший кредит у сервісі.

Окрім першої позики під 0,01% та програми лояльності, клієнти Moneyveo постійно отримують знижки на процентну ставку. Про них компанія повідомляє за допомогою email-розсилок, у соціальних мережах та на своєму сайті.

Вигідний кредит: банки vs онлайн кредити

Сервіси з видачі онлайн кредитів мають багато переваг перед, наприклад, банками. Це, насамперед, швидкість прийняття рішень, мобільність та лояльність до клієнтів. Багато обмежень, які є під час видачі позик у банках, не діють у сервісах онлайн кредитів. Розглянемо основні їхні переваги перед банками на прикладі лідера на ринку мікрокредитів – компанії Moneyveo.

Мінімум документів. Для того, щоб отримати позику, потрібно мати під рукою лише дані паспорта та ІПН.

Жодних прихованих комісій та додаткових платежів, на відміну від банків. У кінці строку кредитування клієнт сплачує лише ту суму, яку бачить на своєму електронному калькуляторі ще на етапі оформлення заявки. Вона ж вказується у договорі.

Лояльність сервісу. Банки висувають надто високі вимоги до позичальників. Щоб отримати гроші в банку, треба бути його клієнтом, мати депозит, цінне майно, офіційне працевлаштування та довідку про доходи за півроку тощо. Шанси зменшуються, якщо людина має деінде відкритий кредит чи неідеальну кредитну історію.

До того ж банки встановлюють вікові обмеження для позичальників. Найчастіше вони видають кредити громадянам у віці 21(25)-67 років. А в Moneyveo можна отримати гроші у будь-якому віці, починаючи з 18 років.

Швидкість та зручність обслуговування. Банки – це бюрократичні структури. Щоб отримати кредит у банку, доведеться підлаштовуватися під робочий графік відділення, можливо, їздити туди декілька разів та ще й чекати у чергах. А у результаті є велика ймовірність того, що заявку буде відхилено.

Moneyveo працює 24/7. Компанія підлаштовується під клієнтів, а не вони під неї. Сервіс видає кредити на картку через інтернет. Щоб отримати гроші, треба лише зайти на сайт moneyveo.ua, зареєструватися і надіслати заявку.

Рішення надійде через 1 хвилину. Позичальник отримує і читає електронний договір, ставить позначку про згоду з його умовами – і все, сервіс миттєво перераховує йому гроші.

Анонімність. На відміну від банку, співробітники Манівео, перед тим, як прийняти рішення за заявкою, не дзвонять клієнту, його родичам, друзям та роботодавцеві, щоб переконатися у його надійності та платоспроможності.

Компанія розробила власну, унікальну систему скорингу (перевірки) користувачів та впровадила її у своєму сервісі. Система сама збирає, аналізує заявки та приймає щодо них рішення. Тому співробітники компанії не обробляють заявки вручну і не телефонують клієнтам та пов’язаним з ними особам.

Такий підхід виключає людський фактор (помилки) під час прийняття рішення, а також підвищує шанси клієнта отримати кредит.

При цьому особисті дані, які користувач залишає у сервісі під час оформлення заявки на позику, надійно захищені. Безпека будь-яких операцій з грошима та інтернет-з’єднання підтверджується міжнародними сертифікатами Comodo SSL і PCI DSS.

Висновки: 5 причин, чому варто обирати онлайн кредити

На прикладі лідера на ринку мікрокредитів – компанії Moneyveo ми розібралися, які переваги отримують люди, які обирають для вирішення своїх фінансових труднощів онлайн позики.

Прискорений процес отримання кредиту (оформлення заявки триває до 8 хв., очікування рішення – 1-2 хв.);

Висока ймовірність отримати позитивне рішення за заявкою;

Цілодобова автоматична обробка онлайн-заявок. Сервіс доступний по всій Україні;

Відсутність жорстких вимог до позичальників (офіційне працевлаштування, довідка про доходи, цінне майно, депозити, застава, ідеальна кредитна історія);

Доступність кредитів для всіх категорій населення (включаючи студентів, пенсіонерів,безробітних), з 18 до 98 років.