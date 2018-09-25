Як обрати powerbank: 4 головні критерії

Обрати powerbank у сучасному світі не складно – варто визначитися з його ємністю, розміром і матеріалами, з яких виконана портативна батарея.

Головні критерії для вибору powerbank – це ємність, сила вихідного струму, сила вхідного струму і тип батареї.

Також варто звернути увагу на дизайн корпусу банку і матеріали, з яких виконана портативна батарея.

Ємність

При виборі powerbank зверніть увагу на те, щоб ємність додаткової батареї була мінімум у 2,5 рази більшою, ніж ємність батареї вашого смартфона. Якщо, наприклад, на коробці апарату значиться 3000 мА/год, то у powerbank повинна бути ємність від 8000-10000 мА/год. Такої батареї вам вистачить на те, щоб убити час у дорозі (2-3 повних зарядки).

Ідеальним варіантом для щоденного використання є версії на 10000-20000 мА/год (5-7 зарядок смартфона). При цьому, powerbank може не використовуватися протягом двох тижнів і не втратити заряд.

Існує і простий варіант на 2500-5000 мА/год. Такого банку вистачить лише для однієї повної зарядки.

Сила вихідного струму

Саме цей критерій вказує на те, з якою швидкістю зарядиться ваш гаджет. Значення сили вихідного струму вказуються на powerbank.

Більшість смартфонів легко сприймають струм в 1А, але планшетам, як правило, необхідна більша потужність. Ідеальним варіантом буде додаткова батарея, яка видає силу струму не менше 2А.

Інший важливий момент, чи підтримує ваш смартфон швидку зарядку. Наприклад, деякі апарати через обмеження просто не зможуть прийняти заряд від powerbank з силою вихідного струму в 3А і вище.

Сила вхідного струму

Цей критерій – це швидкість заряду самого powerbank. Цю інформацію не завжди можна знайти на корпусі батареї, але дізнатися її можна в техдокументації до пристрою. Як правило, вхідний струм варіюється від 1А до 2.4А. Рекомендується купувати пристрій з силою струму не менше 2А.

Тип батареї

У сучасні powerbank вставляються літій-іонні та літій-полімерні акумулятори.

Головне, що потрібно знати про банки з першим типом батареї – це те, що вага в цих пристроях безпосередньо залежить від використовуваної кількості та якості елементів живлення в батареї.

Недобросовісні виробники часто значно завищують обсяг акумулятора і занижують вагу powerbank. Не може портативна батарея на 5000 мА/год важити 300 грам!

Літій-полімерний акумулятор – це вдосконалена конструкція літій-іонного акумулятора. Банки з таким типом батареї зазвичай тонше, менше залежать від температури навколишнього середовища, але й, відповідно, дорожче коштують.

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5 порад щодо вибору powerbank

Powerbank відомих брендів (Samsung, Asus, Xiaomi, Huawei, TP-link), по-перше, більш безпечні, по-друге – заявлені виробником характеристики відповідатимуть товару.

Пластиковий powerbank сам по собі є легшим і його важче подряпати, ніж залізний варіант. Це, звичайно, справа смаку.

Другий USB-роз’єм у powerbank не тільки дозволить заряджати одразу два гаджети, але і стане запасним у разі поломки першого.

Індикатор заряду або дисплей покаже, скільки залишилося енергії в портативній батареї.

Комплекти до powerbank відрізняються між з собою. У деяких з них можна знайти не тільки кабель, але і чохол.

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