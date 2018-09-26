PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / 10 тис. репостів! Резюме від руки зробило безробітного зіркою у Facebook/

10 тис. репостів! Резюме від руки зробило безробітного зіркою у Facebook

Співробітниця кафе в іспанській Кордові Еуге Лопес (Euge López) опублікувала у Facebook рукописне резюме, яке залишив їй безробітний.

Як розповіла Лопес, нещодавно у кафе зайшов приємний молодий чоловік, який запитав, чи не потрібні їм співробітники. На пропозицію залишити резюме він зізнався, що не має фінансової можливості роздрукувати документ, але приніс папір і ручку, щоб написати його від руки.

У кафе, де працювала Лопес, не знайшлося вільних вакансій для 21-річного Карлоса Дуарте (Carlos Duarte). Дівчина вирішила допомогти новому знайомому, розповівши його історію у соцмережах. Вона зауважила, що він був готовий на все, щоб знайти роботу. Під постом вона оприлюднила знімок рукописного резюме.

Публікація набрала більше 10 тисяч репостів. Коментатори назвали вчинок Лопес благородним і підтримали її. Пізніше жінка опублікувала на своїй сторінці пост, де розповіла, що історія Дуарте зацікавила багатьох роботодавців.

– Я хочу, щоб у нього було гідна життя. Не вмирай більше ніколи від сорому за те, що ти не їси. Ти зможеш купити кросівки, про які так мрієш. Але перш за все будь щасливий, – написала вона, звертаючись до нього.

Читайте: Призначення субсидій: безробітних змусять декларувати доходи (ІНФОГРАФІКА)

До речі, Факти ICTV писали, яким має бути ідеальне резюме, яких моментів краще уникати і головні помилки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гороскоп на сьогодні, 27 вересня
Провокації РФ в Азовському морі і миротворці – про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
Україна підписала угоду про безвіз з Уругваєм
Нацполіція
Катували праскою: у Києві затримали екс-поліцейських
Дружина покинула і зайнявся собою: 186-кілограмовий чоловік став качком
Петро Порошенко
Генсек ООН отримав ноту щодо непродовження Україною Договору про дружбу з РФ
Грабують награбоване. В окупованих Ровеньках захоплюють єдине працююче підприємство
Робота закордоном: як збираються повертати українців
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка