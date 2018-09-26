10 тис. репостів! Резюме від руки зробило безробітного зіркою у Facebook

Співробітниця кафе в іспанській Кордові Еуге Лопес (Euge López) опублікувала у Facebook рукописне резюме, яке залишив їй безробітний.

Як розповіла Лопес, нещодавно у кафе зайшов приємний молодий чоловік, який запитав, чи не потрібні їм співробітники. На пропозицію залишити резюме він зізнався, що не має фінансової можливості роздрукувати документ, але приніс папір і ручку, щоб написати його від руки.

У кафе, де працювала Лопес, не знайшлося вільних вакансій для 21-річного Карлоса Дуарте (Carlos Duarte). Дівчина вирішила допомогти новому знайомому, розповівши його історію у соцмережах. Вона зауважила, що він був готовий на все, щоб знайти роботу. Під постом вона оприлюднила знімок рукописного резюме.

Публікація набрала більше 10 тисяч репостів. Коментатори назвали вчинок Лопес благородним і підтримали її. Пізніше жінка опублікувала на своїй сторінці пост, де розповіла, що історія Дуарте зацікавила багатьох роботодавців.

– Я хочу, щоб у нього було гідна життя. Не вмирай більше ніколи від сорому за те, що ти не їси. Ти зможеш купити кросівки, про які так мрієш. Але перш за все будь щасливий, – написала вона, звертаючись до нього.

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До речі, Факти ICTV писали, яким має бути ідеальне резюме, яких моментів краще уникати і головні помилки.