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Авіакомпанія продала квитки на неіснуючі місця

Індонезійський лоукостер Lion Air продав кільком пасажирам квитки на неіснуючі в літаку місця.

Про це повідомляє The Sun.

Пасажирка Ставіка Іка, що летіла на лайнері Lion Air з міста Палембанг у Джакарту, опублікувала в мережі фотографію свого посадкового талона на тлі рядів літака.

На квитку дівчини було надруковано місце 35F, проте, судячи по знімку, останнім рядом у салоні лайнера був 34-й.

Коли вона попросила стюардесу пояснити ситуацію, та грубо відповіла їй зайняти будь-яке вільне місце в 34-му ряду. В результаті дівчину зігнав інший пасажир, і після цього у неї зав’язалася сварка з персоналом літака.

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За словами пасажирки, разом з нею 35-й ряд також шукала інша сім’я з дитиною.

Її пост викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах, і Lion Air довелося пояснити плутанину з місцями.

Як заявили в авіакомпанії, їм довелося надати літак менших розмірів, щоб уникнути затримки рейсу.

До слова, австралійська авіакомпанія Qantas планує встановити спортзали в літаках, які здійснюватимуть 20-годинні безпересадкові перельоти між Лондоном і Сіднеєм. Також на борту літака з’являться бар, ясла, спальні зони з ліжками.

Фото: dreamstime.

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