День у цілому сприятливий для легких і позитивних справ.
Гороскоп на сьогодні, 26 вересня, публікує Telegram-канал AstroExpert.
Заняття творчістю можуть принести радість і успіх. Якщо є можливість, дозвольте собі сьогодні відпочити і розслабитися.
Не варто займатися справами, пов’язаними з ризиком, агресією, руйнуваннями. Можуть виникати складнощі у подоланні труднощів.
Зцілення або лікування починати доречно, але операції або хірургічне втручання краще перенести на інший час.
В емоційному плані можлива вразливість, тому варто дбайливо ставитися до своїх емоцій і почуттів оточуючих.
Фінансові операції, пов’язані з нерухомістю та земельними ділянками, рекомендується відкласти на інший день.
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До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень з 24 по 30 вересня.