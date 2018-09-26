Названий найпопулярніший iPhone серед українців

Найпопулярнішою моделлю iPhone в Україні став iPhone 6.
Про це свідчать дані запитів на торговому майданчику OLX, а також інших торговельних інтернет майданчиках, де можна придбати б/у або відновлений iPhone.
Про це пише видання prostotech.com.
Так, базову версію iPhone 6 у старому стані можна купити за 5500-7000 гривень.
Плюси – більше, ніж у SE, дисплей, прийнятна ємність батареї і корисний чіп NFC. Мінуси – старий процесор і стара камера, а також всього гігабайт оперативної пам’яті.
Якщо дивитися на продажу всіх смартфонів в Україні, то близько половини продажів припадає на бюджетні моделі китайських брендів.
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До речі, раніше аналітики підрахували, скільки днів потрібно працювати, щоб купити iPhone Xs.
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