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Названий найпопулярніший iPhone серед українців

Найпопулярнішою моделлю iPhone в Україні став iPhone 6.

Про це свідчать дані запитів на торговому майданчику OLX, а також інших торговельних інтернет майданчиках, де можна придбати б/у або відновлений iPhone.

Про це пише видання prostotech.com.

Так, базову версію iPhone 6 у старому стані можна купити за 5500-7000 гривень.

Плюси – більше, ніж у SE, дисплей, прийнятна ємність батареї і корисний чіп NFC. Мінуси – старий процесор і стара камера, а також всього гігабайт оперативної пам’яті.

Якщо дивитися на продажу всіх смартфонів в Україні, то близько половини продажів припадає на бюджетні моделі китайських брендів.

Читайте: iPhone Xs та Xr: ціна і дата виходу в Україні

До речі, раніше аналітики підрахували, скільки днів потрібно працювати, щоб купити iPhone Xs.

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