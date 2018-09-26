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Ні – сірим хрущобам. Екскурсія українськими арт-під’їздами

арт-під’їзд

Важко повірити що стіни – іще добре пам’ятають класичну під’їзну експозицію.

Та виявляється, і у сірих українських хрущобах можуть знайтися нащадки Мікеланджело. Яких на слабо не візьмеш. Їм красиво жити  – не заборониш.

Екскурсія до підвалу столичної 5-поверхівки – лише для дигерів зі сталевими нервами.

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Під ногами – пляшки, чиїсь кросівки, довкола – прогнилі труби та купа комах. І це в самому центрі столиці.

В Україні в аварійному стані перебуває 75 млн. квадратних метрів житла. Антирекорд за Одесою – понад 6 тис. будинків. Кожен 20-й будинок в Україні – легше знести, ніж витрачатися на ремонт.

В одній з таких ще донедавна жив й столичний веб-дизайнер Богдан.

Художник зі столичної Воскресенки – своїх шукати і не намагається.  Знайшов власний вихід. Щоправда, не всі його оцінили.

А от у іншому будинку краси не оцінили. Занадто вже артхаусно, як для столичної Троєщини.

За це – на сусідському суді було винесено вердикт: майстриня не достойна жити серед троєщинської еліти.

Стінка на стінку. Під’їздні художники вже наступають на п’яти – професійним митцям.

Володимир Чайка тим часом – у своєму Версалі чекає на нову делегацію – екскурсантів з ЄС.

А дехто з троєщинців, які погнали з під’їзду художницю, вже кусають лікті.  Бо обшарпані стіни  жахливіше за будь-яку кімнату страху.

Прагнення до прекрасного в українській душі – не задушити. Бо кожному, все таки, хочеться жити — по-людськи.

До слова, 100-річний унікальний мурал! Де і чому його сховали за штукатуркою.

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