Продаж нових iPhone в Україні розпочався – ціни

Магазини техніки та електроніки в Україні оприлюднили ціни на нові iPhone XS та iPhone XS Max.

Ціни на нові iPhone в Украине:

iPhone XS на 256 GB коштує 42 200 до 49 499 гривень

iPhone XS на 64 GB від 41 999 гривень до 44 899 гривень

iPhone XS MAX на 64 GB від 45 899 до 47 599 гривень

iPhone XS MAX на 512 GB 56 499 до 67 337

iPhone XS MAX на 256 GB 46 199 до 49 199 гривень

Найдорожчою моделлю поки що є iPhone XS MAX 512 GB срібного кольору за 67 337 гривень.

Цін на моделі iPhone XR поки немає.

До речі, на думку експертів, вартість iPhone XR буде починатися від 29 999 гривень.

Нагадаємо, названо найпопулярніший iPhone серед українців