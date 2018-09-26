Як почати бізнес: 4 кроки до своєї справи

Як знайти ідею для бізнесу, створити бізнес-план і стратегію – в матеріалі Фактів ICTV.

Ідея для бізнесу

Спочатку необхідно вирішити чим саме ви будете займатися. Необов’язково придумувати щось нове і незвичайне, адже зайти на сформований ринок легше, ніж створювати новий.

Також можна взяти вже працюючу ідею для бізнесу та вдосконалити її, додавши чогось свого. Необов’язково відразу замислюватися щось глобальне, можна почати мікробізнес або бізнес з мінімальними вкладеннями.

Приклад: інтернет-магазин з продажу одягу.

Аналіз ринку

Щоб дізнатися чи буде попит на ваш продукт необхідно проаналізувати ринок. Це допоможе оцінити конкуренцію, знайти позитивні і негативні риси конкурентів, порівняти ціни, якість, асортимент.

Приклад: перегляньте всі можливі магазини, визначте їх особливості, недоліки. Оцінюйте, як споживач. Також можна для початку проаналізувати роздрібних торговців в соцмережах або на маркетплейсах (Кашалот, Клумба). На ваших спостереженнях, які обов’язково потрібно записувати, буде будується бізнес-план.

Бізнес план

Помилка, яка часто зустрічається у новачків, це складання довгострокового бізнес-плану. Для початкового етапу досить прописати цілі, витрати, ціни, форми надання товару або послуг, дохід. Ви це пишете для себе, тому робіть у зручній формі, щоб менше інформації пам’ятати. Далі просто буде легше порівняти по пунктам плану виконані завдання.

Ваш бізнес-план повинен включати в себе три головних стратегічних напрямки:

виробнича стратегія, яка описує процес створення пропонованого підприємством продукту або послуги, що надається фінансова стратегія, яка описує, скільки буде коштувати виробництво продукту, як будуть забезпечені необхідні фінансові кошти, і прогноз грошового потоку маркетингова стратегія, яка визначає створену продуктом або послугою вартість, цільову аудиторію і ціну.

Бізнес-план складається з 8 основних частин:

Коротке резюме

Коротке резюме дає основне поняття про те, що і кому ви пропонуєте і на яких умовах. Опис об’єкта і компанії.

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У цьому пункті необхідно показати групу людей з великим досвідом роботи, які реалізували у пропонованому секторі економіки не один економічно вигідний проект. У подробицях описати суть, його сильні сторони і унікальність. Це слугуватиме прикладом для вашої бізнес-платформи.

Технології

Технологічна частина присвячується нововведенням і тонкощам процесу. Показуються його сильні сторони щодо конкурентів. Обов’язково необхідно вказати за рахунок, яких частин проекту буде йти зменшення собівартості та як це відбивається на економічному результаті проекту.

Економічний результат

Економічна частина показує вигоду від участі у проекті і його фінансовий результат.

Окремо показується з чого складається видаткова частина – собівартість (витрати на виробництво, зарплата, оренда, комунальні витрати, логістика, інші витрати) і дохідна.

Вказуються мінімальні і максимальні значення необхідних фінансових витрат на старті, варіанти і умови їх залучення.

Фінансовий план

Фінансова частина бізнес-плану складається з 5 пунктів:

Дохідна частина

Витрати від основної діяльності

Додаткові витрати

Залучені ресурси та їх вартість

Результативна частина з урахуванням всіх можливих оподатковувань.

Можливі ризики проекту

У частині ризиків розглядаються можливі економічні, політичні, технологічні, кон’юнктурні, адміністративні та інші ризики здатні вплинути на погіршення досягнення запланованих результатів і варіанти їх можливої ​​нейтралізації.

Реєстрація

Цей крок пропускати не можна, тому що бізнес повинен бути зареєстрований. Можна використовувати ТОВ або ІП.

Також спочатку ви повинні визначитися, за якою системою оподаткування ви будете працювати. Це потрібно зробити відразу, тому що від цього залежать суми податків і способи їх оплати.

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Фото: unsplash, stocksnap.