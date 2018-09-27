В одній з клінік Чанчжоу (Китай) лікарі й медсестри 5 годин поспіль робили серцево-легеневу реанімацію 8-річному хлопчикові, у якого зупинилося серце, і врятували його.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Хлопчика Сяо Юя доставили в дитячу лікарню 20 вересня з гострою серцевою недостатністю. Стан пацієнта погіршувався, і лікарі планували перевезти його в більш укомплектовану лікарню в Шанхаї. Однак несподівано тиск Юя різко впав, а серце зупинилося через блискавичний міокардит. Лікарям вдалося реанімувати дитину, і її стан стабілізувався.

На наступний ранок у хлопчика почалася аритмія і стан знову погіршився. Лікарі зв’язалися з фахівцями з Шанхаю, щоб їм доставили обладнання для екстракорпоральної мембранної оксигенації — екстреного насичення крові киснем.

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Поки швидка допомога їхала з Шанхаю, хлопчику ставало все гірше і гірше: його серце і дихання зупинилися, а тиск впав так низько, що лікарі не могли його виміряти.

Щоб дитина дожила до приїзду швидкої, близько 30 лікарів і медсестер 5 годин по черзі проводили серцево-легеневу реанімацію. Завдяки постійному масажу серця хлопчик дожив до прибуття обладнання. За цей час медперсонал натиснув на його грудну клітку більше 30 тисяч разів.

– Ми зробили все, щоб врятувати хлопчика, і було б дуже шкода, якби ми здалися. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання, – сказав доктор Лі Ямінь, який брав участь в реанімації.

На даний момент Сяо Юй знаходиться в дитячій лікарні Шанхаю при Фуданьском університеті.

До речі, вчені, за допомогою експериментальної процедури, змогли врятувати жінку від раку грудей у термінальній стадії.