Зовнішній вигляд флагманського смартфона LG V40 ThinQ, який мають представити 3 жовтня, розсекретили в мережі.

Блогер Еван Бласс опублікував знімок смартфона LG V40 ThinQ, на якому видно три основні та дві фронтальні камери, пише The Verge.

Система з трьох камер на задній панелі отримає три сенсори. Перший на 12 Мп з f/1.5, другий на 16 Мп з f/1.9 і третій – 12 Мп з діафрагмою f/2.4. Фронтальна камера, в свою чергу, матиме подвійний модуль на 8 Мп і 5 Мп.

Повідомляється, що новий смартфон LG отримає процесор Snapdragon 845 з тактовою частотою 1.77 ГГц і 6 ГБ оперативної пам’яті. Також за чутками, новинка матиме ще одну модифікацію з 8 ГБ оперативної пам’яті. Новинку повинні оснастити 6.4-дюймовим QHD + OLED-дисплеєм із співвідношенням сторін 19.5:9.

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Також гаджет отримає спеціальну кнопку Google Assistant на бічній грані і сканер відбитків пальців на задній панелі.

До слова, раніше смартфон із потрійною камерою презентувала компанія Samsung.

Фото: Evan Blass