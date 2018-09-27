Сьогодні, 27 вересня, найбільша компанія Google святкує своє 20-річчя.

Факти ICTV підібрали для вас 10 найцікавіших фактів про компанію.

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1) Новачки в компанії зобов’язані в першу робочу п’ятницю цілий день носити на голові шапочку з пропелером.

2) Домашня сторінка Google дуже проста, так як засновники компанії, в момент створення, дуже погано знали HTML.

3) На території компанії росте дуже багато трави. У Google вирішили найняти кіз. Приблизно 200 кіз приїжджають на тиждень і доводять до ладу подвір’я компанії. До того ж, вони не шумлять і не забруднюють повітря, як газонокосарки.

4) Корпорація більше любить собак, ніж котів. Навіть в їх статуті написано, що вони – “собача компанія”.

5) В кампусі Google стоїть тираннозавр Рекс. Скелет тираннозавра нагадує співробітникам, що не можна дозволити компанії вимерти.

6) Якщо помирає співробітник компанії, то його сім’я отримує половину зарплати наступні 10 років.

7) У 1997 році, компанія Yahoo отримала шанс купити Google всього за $17 млн. На сьогоднішній день вартість корпорації оцінюється в $200 млрд.

8) Кнопка Мені пощастить коштує Google десятки мільйонів доларів на рік.

9) 19 серпня 2013 року Google припинив роботу на 5 хвилин, зупинивши 40% веб-трафіку.

10) Ніхто насправді не знає, коли в Google день народження. Просто вирішили святкувати його 27 вересня.

































19! 20! День народження Google: 10 фактів про найбільшу компанію / 17 фотографий

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як влаштуватися на роботу в Google.

Фото: dreamstime.