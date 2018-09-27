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День туризму 2018: привітання

27 вересня в Україні відзначають професійне свято українських працівників туристичних агентств, туроператорів і любителів подорожей.

день туризма

Свято було засновано Всесвітньою туристичною організацією для пропаганди туризму та розвитку міжнародних відносин у даній сфері. У 1979 році на Генеральній асамблеї організації в Торремоліно було прийнято рішення відзначати Міжнародний день туризму 27 вересня.

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В Україні відзначають День туризму з 1998 року.

Факти ICTV підготували найкращі побажання, щоб привітати туристів і всіх причетних.

З цим днем туристів я вітаю,
Щастя й радості бажаю.
Щоб походи ваші один за інший були кращі,
Щоб каша завжди смакувала й погода не вередувала.

***

В день туризму ми туристам
Від душі бажать повинні,
Щоб пеньок завжди був чистим
Хліб і сіль – на скатертині.
Щоб дорогу завжди знали,
І з собою компас мали.
Розбирались ви б в місцині,
Щоб не були ноги сині!

***

У руках гітара, за спиною рюкзак,
Вся обстановка дихає оптимізмом…
Ми не випадково починаємо так –
Ми нині відзначаємо День туризму!
Ви пашіть здоров’ям цілий рік!
Вам не страшні будь-які катаклізми!
І якщо ви не пішли ще в похід,
Дозвольте вас привітати з Днем туризму!

***

Всіх мандрівників свято,
Сьогодні ми відзначимо класно,
Нехай будуть всі дуже щасливі,
Ті, хто закоханий в відпочинок активний,
Туристи ті, хто любить гори,
Хто підкорює моря хвилі,
Хто любить пісні під багаття,
І вірить хто в свої мрії!

***

По горах та по лісах,
Нині тут, а завтра – там!
Всіх туристів вітаємо,
Збутися судилося мріям!

Спати в наметі чи в авто,
Вранці – підкорювати плато!
Ви об’їдете весь світ,
Жити вам яскраво – наш завіт!

Для тих, хто не знає, куди поїхати восени у відпустку, Факти ICTV зібрали 10 ідей для поїздок.

Фото: dreamstime.

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