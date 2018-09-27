Компанія Oculus представила новий шолом віртуальної реальності Oculus Quest.

Компанія Oculus представила шолом віртуальної реальності Oculus Quest, у якого не буде проводів, а його вартість складе $399, повідомляє Facebook Newsroom.

Oculus Quest розрахований на використання у відеоіграх, і на момент виходу (весна 2019 року) підтримуватиме 50 тайтлів.

Новинка поєднує в собі якісні характеристики Oculus Rift і бездротову архітектуру Oculus Go.

Засновник Facebook Марк Цукерберг вважає, що Oculus Quest закладе ідеальну основу для наступного покоління шоломів віртуальної реальності.

Читайте: 5 камер у смартфоні: новий флагман LG розсекречено



До слова, компанія Sony перевидасть ностальгічну приставку з 90-х, яка називатиметься Sony PlayStation Classic.

Фото: Facebook Newsroom

Відео: Oculus