Компанія Oculus представила новий шолом віртуальної реальності Oculus Quest.
Компанія Oculus представила шолом віртуальної реальності Oculus Quest, у якого не буде проводів, а його вартість складе $399, повідомляє Facebook Newsroom.
Oculus Quest розрахований на використання у відеоіграх, і на момент виходу (весна 2019 року) підтримуватиме 50 тайтлів.
Новинка поєднує в собі якісні характеристики Oculus Rift і бездротову архітектуру Oculus Go.
Засновник Facebook Марк Цукерберг вважає, що Oculus Quest закладе ідеальну основу для наступного покоління шоломів віртуальної реальності.
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До слова, компанія Sony перевидасть ностальгічну приставку з 90-х, яка називатиметься Sony PlayStation Classic.
Фото: Facebook Newsroom
Відео: Oculus