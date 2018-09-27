Сьогоднішній день сприятливий і добре підходить для творчих справ.

Гороскоп на сьогодні, 27 вересня, публікує Telegram-канал AstroExpert.

У цей день добрим є активність – як фізична з навантаженням, так і розумова. Можна зайнятися вивченням чогось нового.

Сьогодні доречно складати плани. Досить успішними можуть бути заходи, пов’язані зі швидкими результатами.

Однак краще перенести справи, які вимагають терпіння і наполегливості, оскільки вони можуть не отримати належного імпульсу.

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Сприятливими сьогодні вважаються поїздки і подорожі, надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся.

До слова, Факти ICTV також опублікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень з 24 по 30 вересня.