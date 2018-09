Під час круїзу по морському заповіднику у Джорджії, США, турист зняв дивну істоту на березі. Це було “щось, більш схоже на Лохнеське чудовисько” з довгою шиєю і маленькою головою.

Зараз походження істоти ще не встановлено. Глава Служби рибної та дикої природи США Ден Еш пояснив, що іноді тіла акул, що розкладаються можуть походити на плезіозаврів.

WHAT IS THIS? A man from Waycross, Georgia found his own version of the Loch Ness Monster on Friday while at Wolf Island.

What do you think this is? pic.twitter.com/gSPTJP54X4

— Meilin Tompkins (@MeilinTompkins) 18 марта 2018 г.