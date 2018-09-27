Сьогодні Всесвітній день моря. Факти ICTV зробили добірку чудовиськ, знайдених на берегах світу. Від них у вас мороз піде по шкірі!

Лохнеське чудовисько

Під час круїзу по морському заповіднику у Джорджії, США, турист зняв дивну істоту на березі. Це було “щось, більш схоже на Лохнеське чудовисько” з довгою шиєю і маленькою головою.

Зараз походження істоти ще не встановлено. Глава Служби рибної та дикої природи США Ден Еш пояснив, що іноді тіла акул, що розкладаються можуть походити на плезіозаврів.

WHAT IS THIS? A man from Waycross, Georgia found his own version of the Loch Ness Monster on Friday while at Wolf Island. What do you think this is? pic.twitter.com/gSPTJP54X4 — Meilin Tompkins (@MeilinTompkins) 18 марта 2018 г.

Істота позаземного походження

У Таїланді британський турист Луї Бургойн знайшов дивну істоту на пляжі. Вона була брудно-рожевого кольору з прозорим тілом, а за формою нагадувала морський огірок.

На суші монстр піднімав “голову” і намагався дихати.

Місцеві жителі кажуть, що останнім часом часто бачать таких мутантів, але поки не можуть їх ідентифікувати. Дехто припускає, що це морська п’явка, або морський слимак або навіть істота позаземного походження.

Риба з людськими зубами

В Індонезії місцеві жителі виловили рибу, у якої були зуби, як у людини.

Зуби були квадратні та білого кольору. Рибу планують заморозити і показувати туристам.

Зубастий предвісник катастрофи

Жителі філіппінського села знайшли на березі Східного Негроса зубастого монстра довжиною близько метра. Це виявилася акула великорота.

Це надзвичайно рідкісний вид, тому місцеві вважають, що їхня знахідка є ознакою неминучої катастрофи.

– Це велике невезіння. Є таке відчуття, що гряде щось дуже погане. Може статися глобальна катастрофа, і ми готуємося до неї, – каже місцевий житель.

Загадкова морська істота

На далекому пляжі Аляски колишній рибак Бьорн Діль знайшов останки загадкової морської істоти.

Спочатку він подумав, що це один з видів скатів, але, придивившись, зрозумів, що знайшов нутрощі чогось величезного.

– Органи виглядали як печінка, що розкладається, і пахли як трюм для риби, який ніколи не чистили, і трохи аміаком, – описав він побачене.

Черв’як-монстр

Мешканка австралійського штату Квінсленд сфотографувала майже метрового дощового черв’яка.

Черв’як, що відноситься до виду Digaster longmani, виповз на поверхню через те, що його нору затопили дощі. Довжина безхребетних цього виду може сягати двох метрів.

Співробітник Музею Квінсленда Роберт Рейвен сказав, що довжина хробака на фото – приблизно 80 сантиметрів, але якби він розтягнувся повністю, то вона могла б перевищити і один метр.

Величезний монстр

До узбережжя міста Маасин (Філіппіни) винесло невідомого морського монстра, довжина тіла якого становить близько 10 метрів.

Знахідку виявив і сфотографував 42-річний місцевий житель. Поки вид морської істоти визначити не вдається – її залишки знаходяться у сильній стадії розкладання.

За словами представника місцевого Бюро рибальства і водних ресурсів, страшний “монстр” насправді може бути китом. Однак прямих доказів цього поки немає.

700-кілограмове чудовисько

Тіло гігантського “морського монстра”, вагою близько 680 кг, знайшли на одному з пляжів під Барселоною. Пізніше з’ясувалося, що це була черепаха.

За даними видання, туша належить загиблій шкірястій черепасі – найбільшій представниці загону плазунів.

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