Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) опублікувало відео з поверхні астероїда Рюгу.

Відео з’явилося у Тwitter.

Зазначається, що успішну посадку на астероїд здійснив японський ровер 1В, запущений з зонда Хаябуса-2. Він і надіслав на Землю зазначені кадри.

На записі видно усипана камінням поверхня космічного тіла.

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До речі, Факти ICTV розібралися, яку загрозу становлять астероїди, і чи зможуть люди щось з ними зробити.