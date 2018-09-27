Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) опублікувало відео з поверхні астероїда Рюгу.
Відео з’явилося у Тwitter.
Зазначається, що успішну посадку на астероїд здійснив японський ровер 1В, запущений з зонда Хаябуса-2. Він і надіслав на Землю зазначені кадри.
На записі видно усипана камінням поверхня космічного тіла.
6. Rover-1Bが動画撮影に成功。2018年9月23日10時34分から11時48分（日本時間）まで15枚取得した画像による動画。 https://t.co/UOSvu33FwQ
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以上です。（スレッド投稿がうまく行かずバラバラに出し、失礼しました） pic.twitter.com/vQlSM0SYHc
— 小惑星探査機「はやぶさ２」 (@haya2_jaxa) 27 сентября 2018 г.
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