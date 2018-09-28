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Довжиною 223 метри. У Казахстані приготували шашлик-рекордсмен

У Макінску Акмолинської області Казахстану співробітники птахофабрики приготували шашлик з курятини довжиною понад 223 метри і встановили новий світовий рекорд.

У Казахстані приготували шашалик-рекордсмен

Він офіційно підтверджений представником Книги рекордів Гіннесса, повідомляє Казинформ.

– На честь відкриття Макінської птахофабрики 222 співробітника підприємства приготували шашлик з курки довжиною 223 метри 65 сантиметрів, – йдеться у повідомленні.

На приготування шашлику пішло 420 кг курячого м’яса.

Цього вистачить, щоб нагодувати приблизно 3 тис. чоловік.

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Попередній рекорд був встановлений у 2007 році в Сінгапурі. Тоді довжина шашлику склала 140 метрів.

Фото: Казинформ

Відео: Марат Игали

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