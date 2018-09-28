PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 28 вересня/

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня

Сьогоднішній день несприятливий для початку важливих і глобальних справ.

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня, публікує Telegram канал AstroExpert.

Зірки радять зайнятися прибиранням квартири, очищенням організму і психіки.

На дачі можна робити все, що сприяє родючості.

Сьогодні не вдаватимуться справи, що вимагають м’якості. Краще проявити наполегливість.

Читайте: Як досягти успіху – секрети для кожного знака зодіаку

У поїздках і подорожах необхідна уважність і обережність.

Відвідування концерту або прогулянка з друзями зроблять вечір приємним, однак можливі конфліктні ситуації.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, стрижка волосся, початок подорожі.

До слова, Факти ICTV також опублікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень з 24 по 30 вересня.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка