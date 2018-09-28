Сьогоднішній день несприятливий для початку важливих і глобальних справ.

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня, публікує Telegram канал AstroExpert.

Зірки радять зайнятися прибиранням квартири, очищенням організму і психіки.

На дачі можна робити все, що сприяє родючості.

Сьогодні не вдаватимуться справи, що вимагають м’якості. Краще проявити наполегливість.

Читайте: Як досягти успіху – секрети для кожного знака зодіаку

У поїздках і подорожах необхідна уважність і обережність.

Відвідування концерту або прогулянка з друзями зроблять вечір приємним, однак можливі конфліктні ситуації.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, стрижка волосся, початок подорожі.

До слова, Факти ICTV також опублікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень з 24 по 30 вересня.