Сьогоднішній день несприятливий для початку важливих і глобальних справ.
Гороскоп на сьогодні, 28 вересня, публікує Telegram канал AstroExpert.
Зірки радять зайнятися прибиранням квартири, очищенням організму і психіки.
На дачі можна робити все, що сприяє родючості.
Сьогодні не вдаватимуться справи, що вимагають м’якості. Краще проявити наполегливість.
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У поїздках і подорожах необхідна уважність і обережність.
Відвідування концерту або прогулянка з друзями зроблять вечір приємним, однак можливі конфліктні ситуації.
Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, стрижка волосся, початок подорожі.
До слова, Факти ICTV також опублікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень з 24 по 30 вересня.