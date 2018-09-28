У Facebook заявили, що на соціальну мережу була здійснена кібератака, яка торкнулася близько 50 млн акаунтів.

– У вівторок, 25 вересня, у другій половині дня, наша інженерна команда виявила проблему безпеки, що зачіпає майже 50 мільйонів облікових записів, – заявили в прес-службі Facebook.

Зловмисники змогли скористатися вразливістю, яка пов’язана з функцією Подивитись як, яка видає токен доступу.

Їм вдалося викрасти ключі доступу, які дозволяють користувачам не вводити логін і пароль при кожному використанні соцмережі. Так хакери могли отримати доступ над акаунтами.

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З метою безпеки Facebook змінив ключі доступу до 90 млн акаунтів, через це їх власникам сьогодні довелося заново залогінитися. У прес-службі відзначили, що міняти пароль не потрібно.

Керівництво Facebook заявило, що усунули вразливість і вже звернулися до правоохоронних органів.

Раніше Факти ICTV писали, що Apple видалила з магазину сервіс Onavo, який збирав данні користувачів.

Фото: unsplash.com