Вересень добігає кінця і в останні вихідні Факти ICTV зібрали найяскравіші події цього тижня.

Цього вікенду відбудеться багато цікавих заходів — концертів та фестивалів.

Кияни зможуть відвідати фестиваль Borjomi Fest або скуштувати смачних коктейлів на Barometer. International Bar Show 2018.

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Також можна послухаати улюбених BrainStorm або The Maneken.

Факти ICTV підготували список найкращих івентів Києва цього вікенду.

Barometer. International Bar Show 2018

Фото: Facebook

28-30 вересня, 12.00

КВЦ Парковий

Вартість: 200 – 1200 грн

Придбати квитки можно тут

Фестиваль, який кожного разу доводить, що коктейль – це не просто алкогольний напій з яскравого кольору лікерами чи соком, а ціла композиція, яка складається з багатьох маленьких деталей. Три дні представники кращих барів з Нью-Йорку, Парижу, Осло, Тель-Авіву, Алмати, Мінську, Києва, Львова та ще багатьох міст знайомитимуть гостей з коктейлями, розробленими спеціально під фестиваль – у вигляді морозива чи з маршмелоу, обліпихою, інжиром, шоколадним трюфелем та навіть з кумисом, чорнилами каракатиці й ялиновими шишками.

Crossfaith

Фото: Facebook

BelEtage

28 вересня, 20.00

Вартість квитків: 799-2499 грн

Придбати квитки можна тут

До Києва їдуть найнетиповіші представники сучасної японської музики — драйвові та гучні Crossfaith. Гурт було створено в місті Осака, коли група молодих людей, обурених тим, що Японію поглинуло загальне захоплення поп-музикою, почали грати та записувати кавер-версії хітів Linkin’ Park i Limp Bizkit. Згодом, отримавши деякий музичний досвід, молоді виконавці усвідомили необхідність створення власного матеріалу, і почали створювати свою музику, вдало поєднуючи рок та електроніку. Саме з цього розпочався шлях їх зіркового злету, адже кожен їх новий реліз стає успішним, збираючи стадіони на батьківщині та примножуючи фанатську аудиторію Crossfaith по всьому світі.

BrainStorm, День Народження Джека

Фото: Facebook

Stereo Plaza

28 вересня, 20.00

Вартість квитків: 200-600 грн

Придбати квитки можна тут

Цієї п’ятниці в Stereo Plaza відбудеться вечірка, присвячена дню народження Джека Деніела, того самого творця відомого віскі Jack Daniels. Головним гостем вечора стане відомий латвійський гурт Brainstorm, рокери які давно вже мають теплий зв’язок із українською публікою, кожного разу перетворюючи тепло на справжнє полум’я на концертах. Також на сцену цього вечора вийдуть Вагоновожатые та Нудлі. Перший гурт відомий своїми живими виступами, сильними текстами Антона Слєпакова та потужною енергетикою. Нудлі — спільний проект Жені Галича з гурту O’Torvald та полтавського репера Андрія Гуні Шостака, вражають яскравим вокалом та швидким флоу.

The Maneken. 10th Anniversary LIVE

Фото: Facebook

29 вересня, 19.00

Caribbean Club

Вартість: 250 – 650 грн

Придбати квитки можно тут

Цієї осені десятиріччя відзначає український поп-гурт The Maneken, відомий як проект саунд-продюсера та музиканта Євгена Філатова.

Розділити цю значну подію музиканти вирішили разом із шанувальниками великим сольним концертом у Caribbean Club 29 вересня. Цього вечора зі сцени клубу пролунають кращі треки з п’яти альбомів гурту, які свого часу творили історію нової хвилі української музики. Також відомо, що разом із Євгеном на сцену вийде і його дружина Ната Жижченко (ONUKA).

Велике грузинське застілля Borjomi Fest

Фото: Facebook

29 – 30 вересня, з 12.00 до 22.00

Національний ботанічний сад ім. Гришка

Вартість: безкоштовно, відвідування ботанічного саду для дорослих – 50 грн, для дітей – 20 грн

29 і 30 вересня відбудеться Велике грузинське застілля Borjomi Fest. Сучасна музика, майстер-класи, віртуальні тури та інші активності — гості фестивалю зможуть отримати драйвові емоції, насолодитися живим спілкуванням і “лайкнути” реальне життя.

Музичним гостем стане популярна група Mgzavrebi, яка покаже, що таке грузинський драйв і бурхлива енергія.

Також сюди можна прийти з дітьми. Їх очікують інтерактивна зона, lego-столи та майстер-класи. Діти спробують себе в різних професіях і відчують справжніми вченими.

Нагадаємо, після тривалої перерви гурт Океан Ельзи знову повернувся на сцену і виступив на головній арені країни НСК Олімпійський.