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Офісна робота сприяє розлученню – дослідження

Офісна робота у великому колективі сприяє розлученню.

Про це пише Sciencemagic.

Соціологи вивчили, як сфера зайнятості співвідноситься зі статистикою розлучень.

Зокрема, вони досліджували дані з Данії, де до розлучень ставляться спокійно.

Аналізувались відомості про шлюби, які були укладені в період з 1981 по 2002 рік, і місцях роботи подружжя. Результати показали, що близько 100 тисяч включених у вибірку пар розпалися.

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З’ясувалося, що найбільше пари розлучалися, якщо на роботі подружжю доводилося спілкуватися з представниками протилежної статі.

Чоловіки, які працювали в основному в жіночому колективі, з сім’ї йшли на 15% частіше.

Водночас жінки, які працювали в офісах, розлучалися на 10% частіше.

Даний взаємозв’язок найбільше простежується у подружжя з вищою освітою.

За даними дослідників, найміцнішими сімейними парами виявилися шлюби бібліотекарів і фермерів.

До речі, вчені довели, що частіше розлучаються пари, які були занадто прив’язаними один до одного на початку стосунків.

Фото: dreamstime.

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