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Погода в Україні на сьогодні, 28 вересня (КАРТА)

Погода в Україні 28 вересня буде теплою і без опадів по всій території країни.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні дає Укргідрометцентр.

Так, у північних, центральних і східних областях країни очікується в середньому +18…+20°С.

На заході України буде від +19 до +22°С, без опадів.

На півдні прогнозується в середньому +19…+21°С.

Читайте: Перші заморозки і зливи: прогноз погоди на жовтень

Нагадаємо, якою буде зима в Україні.

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