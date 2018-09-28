У Львові стартувала IT Arena – одна з найбільших техподій України, присвячена сучасним інформаційним технологіям та їхньому розвитку. Це перша повністю англомовна конференція такого масштабу в нашій країні.

Майже три чверті спікерів – теж іноземці. Чимало з них представляють глобальні компанії. Такі, як Google, eBay, Soundcloud, Amazon, Uber, Bayer та інші. Послухати спікерів з’їжджаються учасники не лише з України, а й інших країн світу (навіть з ПАР, Південної Кореї та Австралії) Цього року організатори очікують близько 2,5 тис. відвідувачів.

Символом IT Arena є Аріна – уособлення штучного інтелекту, яка навіть має власну сторінку на Facebook.

Частина конференції – Startup Competition – міжнародний конкурс стартапів. Автори представляють тут свої ідеї і навіть можуть отримати фінансування. Адже багато учасників конференції – інвестори.

Читайте: Названо дату офіційного старту продажів нових iPhone в Україні

Саме тут торік представили один з найуспішніших українських стартапів – Solar Gaps – жалюзі із сонячними батареями, які дозволяють використовувати альтернативну енергетику навіть в квартирі. Цей стартап вже залучив понад мільйон доларів інвестицій.

Конференція проходить на Арені Львів, стадіоні,збудованому для Euro 2012. IT Arena триватиме три дні, до 30 вересня.







Представники Facebook, Google, Uber та Tesla з’їхалися в Україну / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що компанія HTC планує відмовитися від виробництва смартфонів.